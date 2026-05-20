Mapfre reivindica l’assegurança com a motor de desenvolupament i cohesió social a Iberoamèrica
Antonio Huertas rep el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de Salamanca i defensa una economia ètica al servei de les persones
“L’assegurança és l’exercici privat de solidaritat més sofisticat que ha creat l’ésser humà”, va assenyalar Huertas
La doctrina de l’Escola de Salamanca va fonamentar èticament i econòmicament el desenvolupament de l’assegurança moderna com a instrument de protecció dels més vulnerables.
El president de Mapfre, Antonio Huertas, ha estat investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Salamanca en reconeixement a la seva trajectòria professional i a la seva contribució a la projecció social de l’assegurança com a eina clau per al desenvolupament econòmic i la cohesió social, especialment a Iberoamèrica.
L’acte s’emmarca en la commemoració enguany del cinquè centenari de l’Escola de Salamanca, l’origen de la qual es remunta a l’arribada, l’any 1526, de Francisco de Vitoria a la Càtedra de Prima de Teologia. En aquesta mateixa promoció, la Universitat de Salamanca també ha distingit amb el Doctorat Honoris Causa el president de la República Italiana, Sergio Mattarella, i, a títol pòstum, el mateix Francisco de Vitoria, considerat l’inspirador i líder intel·lectual del moviment humanista dels escolàstics salmantins.
Huertas, llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, presideix Alumni, l’associació d’antics alumnes de la institució salmantina.
Durant el seu discurs, va defensar el paper de l’assegurança com un element essencial per reduir la incertesa i fomentar el progrés econòmic. “L’assegurança no és només un producte financer; és l’exercici privat de solidaritat més sofisticat que ha creat l’ésser humà”, va afirmar Huertas, tot subratllant la seva funció com a mecanisme de protecció que permet a persones i empreses afrontar el futur amb més seguretat.
El president de Mapfre va alertar sobre la bretxa de protecció asseguradora a Iberoamèrica, que supera els 315.000 milions de dòlars, una mancança que, segons el seu parer, limita el desenvolupament de la classe mitjana i augmenta la vulnerabilitat de milions de famílies i petites empreses davant riscos com malalties, accidents o catàstrofes naturals.
En la seva intervenció, Huertas també va reivindicar la vigència de l’Escola de Salamanca com a base ètica de l’assegurança moderna, destacant la seva contribució històrica a conceptes com l’equitat en els contractes o la legitimitat de la mutualització del risc. En aquest sentit, va defensar la necessitat de promoure una economia orientada al bé comú, sustentada en l’educació, l’ètica i una adequada gestió del risc.
Huertas va posar en valor el compromís de Mapfre amb Iberoamèrica, on la companyia opera des de fa més de quatre dècades, combinant creixement empresarial amb una forta vocació social a través de la seva activitat asseguradora i de Fundación Mapfre.
Com a cloenda, va plantejar cinc prioritats per impulsar el desenvolupament d’Iberoamèrica: educació de qualitat, més protecció davant les catàstrofes naturals, impuls de la inclusió digital, l’assegurança com a via d’accés a l’economia formal i l’anticipació a l’envelliment demogràfic.
