Alsa llança la campanya “Llegar lejos. Estar cerca” per presentar la seva Marca Ocupadora
La companyia presenta la seva Proposta de Valor basada en cinc pilars i estrena el seu nou portal d’ocupació
Sota el lema “Llegar lejos. Estar cerca”, la companyia de mobilitat Alsa llança una gran campanya en què presenta la seva proposta de valor, mostrant la veritable essència i cultura de l’empresa, alhora que renova completament el seu portal d’ocupació: https://www.careers.alsa.com/
Amb aquesta campanya, Alsa transforma el mateix significat de la distància. D’una banda, “Llegar lejos” representa el creixement, l’evolució i l’expansió de la companyia, un viatge que està impulsat per l’esperit emprenedor, la ferma aposta per la tecnologia i la digitalització. D’altra banda, “Estar cerca” reflecteix on tria estar veritablement l’empresa: connectant les persones, els seus equips i les societats dels entorns en què opera.
En aquest sentit, per a la companyia la innovació i la tecnologia només tenen sentit si ajuden a conservar allò humà, connectant la societat d’una manera sostenible.
La proposta de valor d’Alsa es fonamenta en cinc pilars fonamentals:
- Som mobilitat: Alsa es reivindica com una companyia amb propòsit que es manté fidel als seus valors fundacionals, alhora que evoluciona constantment per continuar sent un referent líder en el sector de la mobilitat.
- Estem escrivint el futur: Reflecteix una visió audaç i una profunda inquietud per millorar. Una filosofia que impulsa el progrés i l’avenç mitjançant una inversió constant en tecnologia, innovació i digitalització.
- Fins on tu vulguis: Subratlla la importància d’un entorn col·laboratiu, impulsat per un equip proactiu i amb valors compartits que permet a cada persona assolir el seu màxim potencial.
- Les persones ens mouen: Reafirma el compromís genuí de la companyia amb les persones, creant i fomentant un espai divers, equitatiu, inclusiu i proper.
Un viatge que mira més enllà: Posa en valor l’impacte positiu de l’empresa més enllà de la seva activitat de negoci. Cada acció d’Alsa busca transformar-se en una contribució significativa a la sostenibilitat i al benestar col·lectiu de la societat.
Ruth Hernández, Directora de Persones i Cultura d’Alsa i CPO de Mobico Group, explica que “amb la nostra Proposta de Valor ‘Llegar lejos. Estar cerca.’, volem mostrar la veritable essència d’Alsa. Oferim un entorn únic que combina l’ambició, el creixement i la solidesa d’una companyia líder global, amb la proximitat, la humanitat i el propòsit social que ens caracteritzen des dels nostres orígens”.
“En Alsa -conclou Ruth Hernández- posem a prova cada dia el significat de la paraula distància, perquè per a nosaltres aquest viatge no es mesura en quilòmetres, sinó en propòsit. Impulsem la innovació per arribar cada vegada més lluny, però sabem que la tecnologia només té sentit si ens permet fer de la societat una cosa més humana, més connectada. El nostre destí final sempre serà estar a prop del que veritablement importa: les persones i les seves necessitats”.
Per traslladar aquest missatge a la societat, la campanya comptarà amb una destacada visibilitat a través de múltiples formats, combinant tots els canals digitals amb suports físics de gran impacte, incloent el vinilat d’autobusos de la pròpia companyia de llarg recorregut i urbans, així com cartelleria i circuits de vídeo en estacions i intercanviadors estratègics.
Juntament amb aquest desplegament, la companyia fomenta i anima activament els seus propis equips a participar i donar visibilitat a la campanya com a veritables ambaixadors de la marca. A Alsa tenen clar que són les persones que formen part de l’equip les que compten amb la major credibilitat i les que millor poden explicar, en primera persona, l’experiència real de treballar a l’empresa.
Alsa és la companyia espanyola líder en mobilitat que, per afrontar amb èxit els seus processos de creixement internacional, necessita el millor talent, oferint una àmplia varietat de carreres professionals gràcies al seu diversificat portfoli d’activitats (transport en autobús, sanitari, ferroviari, turístic, d’hidrocarburs, serveis portuaris o restauració) i a la seva presència en països com Espanya, el Marroc, Portugal, França, Suïssa, l’Aràbia Saudita, el Regne Unit i Irlanda.
