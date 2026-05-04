Agència de viatges a Figueres selecciona una persona per a la seva plantilla de vendes d'oficina
S’ofereix feina fixa tot l’any amb incorporació inmediata i jornada completa
Per ampliació de l’equip una agència de viatges a Figueres selecciona agent de viatges.
Es requereix:
- Residència a Figueres a la província de Girona
- Nivell de francès alt, tant parlat com escrit.
- Es valorarà el coneixement d'altres llengües.
- Valorable experiència a empreses hoteleres i del sector del turisme.
- Actitud proactiva, comercial i resolutiva.
- Bona capacitat de comunicació.
- Disponibilitat.
S’ofereix
- Feina fixa tot l’any amb incorporació inmediata.
- Jornada completa.
Les persones interessades poden enviar el CV a l’email talento@iag7viajes.com indicant a l'assumpte Posició Figueres.
