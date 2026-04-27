Naturgy estrena una nova oficina a Figueres per reforçar l’atenció al client
La companyia és una de les grans comercialitzadores energètiques del país i destaca per la confiança que transmet als seus clients, gràcies a la seva experiència, estabilitat i presència física
Naturgy ha inaugurat una nova oficina al carrer Lasauca, número 17, de Figueres, en una ubicació més cèntrica i estratègica, just entre els dos mercats principals de la ciutat. El nou espai es troba en una zona de gran pas i molt accessible, pensada per facilitar l’atenció als clients i apropar encara més els serveis de la companyia a la ciutadania.
El trasllat respon a la voluntat de Naturgy d’oferir una atenció més propera, còmoda i personalitzada. La nova oficina disposa d’un espai renovat i modern, concebut perquè cada client se senti ben atès des del primer moment i pugui resoldre dubtes o rebre assessorament d’una manera ràpida, clara i professional.
Tot i la seva llarga trajectòria i la seva consolidació dins el sector energètic, a Figueres encara hi ha moltes persones que no coneixen tot el que Naturgy pot oferir més enllà del subministrament de gas i electricitat. La companyia és una de les grans comercialitzadores energètiques del país i destaca per la confiança que transmet als seus clients, gràcies a la seva experiència, estabilitat i presència física amb botigues d’atenció.
Atenció presencial
Aquest contacte directe és, precisament, un dels seus principals valors diferencials. En un moment en què moltes gestions es fan a distància, Naturgy aposta per mantenir una presència propera al territori, amb professionals que poden escoltar, orientar i oferir solucions adaptades a cada cas. Aquesta proximitat permet donar un servei més personalitzat, transparent i ajustat a les necessitats de cada persona.
A la nova botiga de Figueres s’ofereix assessorament sobre les tarifes de gas i electricitat més adequades per a cada client, així com solucions d’eficiència energètica, com la instal·lació de plaques solars. L’oficina també dona servei a clients residencials, pimes i immobiliàries, amb una atenció especialitzada segons cada perfil.
L’equip de la nova oficina està format per Carla, responsable de botigues; Jennifer, responsable de vendes i atenció al client; Lucía, responsable d’atenció al client; i Isa, encarregada de la gestió d’immobiliàries. Totes elles formen un equip preparat per oferir una atenció propera, professional i orientada a trobar la millor solució per a cada necessitat.
Amb aquesta nova obertura a Figueres, Naturgy reforça la seva aposta per l’excel·lència en el tracte amb el client i pels estàndards de qualitat que defineixen la companyia. Un dels seus grans objectius és consolidar-se com la millor comercialitzadora d’Europa, i aquesta nova oficina és un pas més per continuar avançant en aquesta direcció des de la proximitat, la confiança i el servei personalitzat.
Per a més informació podeu visitar l’oficina al carrer Lasauca, número 17 de Figueres, o trucar al 972 678 008.
