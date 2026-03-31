Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fort ventEvacuació LlançàMIC EmpordàLaura FerràndezCan Tretze
instagramlinkedin

Tramuntana Watch: l’Empordà que es porta al canell

Una marca de rellotgeria prèmium pels amants del disseny, l’autenticitat i els petits detalls

El fundador de l’empresa, Carles Monfort, amb els dos models disponibles del Tramuntana Navy Sport. / Tramuntana Watch

Redacció

Figueres

Des de l’Empordà neix Tramuntana Watch una nova marca de rellotgeria, fundada per Carles Monfort, que està començant a captar l’atenció dels amants del disseny, l’autenticitat i pels que saben que els petits detalls marquen la diferència.

Amb una clara vocació prèmium i una identitat profundament arrelada al territori, Tramuntana Watch no busca competir en volum, sinó en essència. Cada peça és concebuda dins d’una edició limitada, pensada per a qui valora allò exclusiu i amb una història al darrere.

El seu primer model, el Tramuntana Navy Sport, és una declaració d’intencions: caixa d’acer inoxidable, resistència de fins a 10 ATM i una estètica marcada per la rosa dels vents, símbol distintiu de la marca. La producció, limitada a 99 unitats numerades, reforça aquesta aposta per l’exclusivitat i el col·leccionisme.

Lluny de les grans cadenes, la marca ha apostat per una distribució selectiva i de proximitat. Actualment, Tramuntana Watch ja és present a diferents punts de venda, com Figueres, Cadaqués, Vic, Andorra i, des d’aquesta mateixa setmana, també a Girona, consolidant així la seva presència al territori.

El projecte també s’articula al voltant del Tramuntana Atelier, un espai creatiu des d’on es dissenyen i es desenvolupen les noves col·leccions, amb una visió clara: construir una marca amb ànima, arrelada a l’Empordà, però amb projecció fora de la comarca.

Tramuntana neix de la voluntat de fer les coses bé, sense presses i amb criteri. «En un entorn on el temps i el caràcter ho defineixen tot, vam decidir crear rellotges que no depenguessin de modes ni de tendències i que perduressin en el temps», expliquen els responsables de la companyia.

Amb una comunitat que està creixent i una forta presència digital, Tramuntana Watch es pot seguir a través del seu Instagram @tramuntanawatch i de la seva web oficial www.tramuntanawatch.com, on es descobreix un projecte que combina territori, disseny i passió per la rellotgeria.

Tramuntana Watch és una nova manera d’entendre el temps, des del cor de l’Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents