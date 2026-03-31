Segons un informe
25 anys de compromís amb la seguretat viària: la sinistralitat s'ha reduït un 70%
El consum de cervesa sense alcohol continua creixent i consolida el seu paper com a alternativa en contextos de conducció
Redacció
Cerveceros de España ha reunit avui, per primera vegada, els qui han estat al capdavant de la Direcció General de Trànsit durant els últims 25 anys en un acte celebrat a la Representació de la Comissió Europea a Espanya. Una trobada que ha servit per analitzar l'evolució de la seguretat viària al nostre país i posar en valor el paper de la col·laboració publicoprivada en la reducció de la sinistralitat.
Durant l'obertura, Daniel Calleja, director de l'Oficina de la Comissió Europea a Espanya, ha posat en valor el paper d'Espanya en el context de la Unió Europea i ha assenyalat que "Espanya presenta millors xifres que la mitjana europea. En aquest context, aquesta campanya de conscienciació sobre la incompatibilitat entre l'alcohol i la conducció és l'acció de responsabilitat social amb més trajectòria en aquest àmbit".
Per la seva banda, Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España, ha clausurat l'acte destacant que "aquesta campanya representa el compromís sostingut d'un sector que va entendre fa 25 anys que créixer també és assumir responsabilitats. Juntament amb la DGT i una xarxa d'aliats, hem mantingut en el temps un missatge clar i constant a favor d'una mobilitat més segura", subratllant el compromís sostingut del sector cerveser amb la seguretat viària i la conscienciació social. Així mateix, ha posat en valor la consolidació de la cervesa sense alcohol com una eina que facilita decisions responsables en contextos de conducció.
Com han canviat aquests 25 anys en dades
L'acte ha acollit la presentació de l'informe elaborat per la Fundació per a la Seguretat Viària (FESVIAL), que analitza l'evolució de la seguretat viària a Espanya en aquest període.
En termes objectius, l'evolució ha estat molt significativa: el nombre de morts a la carretera s'ha reduït prop d'un 70% en els últims 25 anys, passant de 5.776 l'any 2000 a 1.805 el 2023, mentre que la taxa per milió d'habitants ha descendit de 128 a 35, situant Espanya com un dels països de referència a Europa en seguretat viària. No obstant això, les xifres actuals continuen posant de manifest que cal continuar avançant: l'objectiu compartit ha de ser continuar reduint la sinistralitat i avançar cap a zero víctimes a la carretera, reforçant el compromís amb la seguretat viària i la conscienciació social.
Aquest avenç s'ha recolzat en una transformació profunda del sistema, en la qual mesures com la implantació del permís per punts han tingut un paper clau: des de la seva posada en marxa, s'han retirat prop de 100 milions de punts, cosa que reflecteix el seu impacte en la correcció de conductes al volant.
Però més enllà de les dades, aquest canvi ha anat acompanyat d'una evolució clara en l'actitud de la societat. Prop de la meitat dels espanyols considera que el consum al volant s'ha reduït en aquest període, mentre que el 65% creu que abans no estava mal vist beure i conduir i ara sí. Avui, més del 95% de la població considera "realment perillós" conduir sota els seus efectes.
L'informe assenyala que el principal motor d'aquest canvi ha estat l'augment de la conscienciació social (77%), seguit de les campanyes de sensibilització (40%) i l'evolució dels hàbits.
En aquest context, les dades de l'estudi avalen també el paper de la cervesa sense alcohol com a eina que facilita decisions responsables. El 65% dels consumidors declara haver-hi recorregut en alguna ocasió si havia de conduir, i en el 50% de les ocasions el seu consum està directament vinculat a la conducció. A més, les seves vendes han crescut un 44% des de l'any 2000 i els qui opten per aquesta alternativa fa, de mitjana, prop d'una dècada que l'han incorporada als seus hàbits.
Ignacio Lijarcio, president de FESVIAL, ha destacat l'evolució positiva en la conscienciació social sobre la incompatibilitat entre alcohol i conducció i ha posat en valor la cervesa sense alcohol com a alternativa per als conductors: "Les dades mostren una tendència positiva: entre 2007 i 2024, després de més de 100 milions de controls d'alcoholèmia, els positius s'han reduït un 1,2 %. A més, cada vegada hi ha menys tolerància social envers els qui condueixen després de beure. En aquest escenari, la cervesa sense alcohol ha guanyat pes com a alternativa, ja que el 76,4 % la percep com una bona opció i dos de cada tres conductors afirmen recórrer-hi quan han de conduir. Perquè, de la mateixa manera que la cervesa 0,0 representa una elecció responsable, l'objectiu compartit ha de continuar sent avançar cap a unes carreteres marcades per un 0,0 en accidents".
Una conversa sobre 25 anys de polítiques públiques i conscienciació
La trobada ha comptat amb la participació dels directors generals de Trànsit que han liderat aquesta política pública en les últimes dècades —Carlos Muñoz-Repiso, Pere Navarro, María Seguí i Gregorio Serrano— en una taula de debat en la qual han analitzat l'evolució de la seguretat viària des de finals dels anys 90 fins a l'actualitat.
Durant la conversa, s'han abordat les principals mesures que han marcat aquest període, com la generalització de l'ús del cinturó i el casc, la implantació del permís per punts, el desplegament de radars o l'adaptació de les polítiques a nous riscos com les distraccions, la tecnologia o les noves formes de mobilitat.
Els participants han coincidit a destacar la importància de combinar regulació, control i conscienciació per aconseguir canvis sostinguts en el comportament dels ciutadans, així com el paper creixent de les campanyes de sensibilització en aquest procés.
Pere Navarro ha destacat que "l'èxit de la cervesa sense alcohol ha ajudat a crear una tendència i a impulsar un canvi social. La seguretat viària és massa important per deixar-la només en mans dels governs: és una responsabilitat compartida, i a poc a poc la societat civil ho ha anat entenent i assumint".
María Seguí ha subratllat que "per conscienciar sobre el paper de l'alcohol i l'accidentalitat, es va identificar el paper de la cervesa sense alcohol com una línia d'actuació". A més, recordava la campanya dels SIN Riders, valorant com "aquest missatge de tolerància 0 al volant venint dels riders, amb els motoristes recorrent tota Espanya convidant a cervesa sense alcohol als bars, va suposar una alenada d'aire fresc i una manera amable de compartir el missatge".
Gregorio Serrano ha apuntat que "la velocitat i la manca de conscienciació eren dos dels nostres grans reptes", alhora que ha insistit en la importància de continuar reforçant la sensibilització social en matèria de seguretat viària.
Carlos Muñoz-Repiso ha recordat que "treure la sensació d'impunitat era la clau; per això vam lluitar i treballar i, afortunadament, el conjunt de la sinistralitat ha anat descendint".
25 anys de campanya: una iniciativa de referència
La campanya de conscienciació impulsada per Cerveceros de España, en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit i FESVIAL, s'ha consolidat com una de les iniciatives de responsabilitat social més longeves i reconegudes a Espanya.
Al llarg d'aquests 25 anys, la campanya ha evolucionat adaptant-se als canvis socials i de mobilitat, amb missatges com "La carretera et demana sense alcohol", "A la carretera, cervesa sense alcohol" o l'actual "Quan diem cervesa sense alcohol, tot va sobre rodes". Aquesta evolució ha permès estendre el missatge de responsabilitat a nous perfils i contextos, incloent-hi noves formes de mobilitat.
A més, la iniciativa ha comptat amb el suport de 25 aliats institucionals i socials, i ha estat reconeguda a escala europea, entre altres fites, amb la seva adhesió el 2003 a la European Road Safety Charter i el reconeixement de l'European Transport Safety Council el 2008.
Espanya, referent en cervesa sense alcohol
En paral·lel a aquesta evolució, la cervesa sense alcohol s'ha consolidat com una de les principals tendències del sector cerveser a Espanya. El 2025, les seves vendes van créixer un 4,6%, assolint un nou màxim històric de producció.
Espanya es manté com a líder internacional en producció i consum de cervesa sense alcohol, concentrant el 25% del consum europeu d'aquesta varietat i superant el consum de tota Llatinoamèrica. Actualment, una de cada set cerveses que es consumeixen al nostre país és sense alcohol, i en el 50% de les ocasions el seu consum està vinculat a la conducció.
Aquest model reflecteix un patró de consum moderat i adaptat a diferents moments, en el qual la cervesa sense alcohol s'ha integrat com una opció habitual. De fet, el 90% dels qui la consumeixen també consumeixen cervesa tradicional, cosa que reforça el seu paper com a alternativa i no com a porta d'entrada.
Campanya de referència a Espanya i a Europa
Les campanyes de conducció responsable de Cerveceros de España gaudeixen d'un ampli suport tant social com institucional, atraient cada any més col·laboradors. Després de 25 anys, aquesta iniciativa s'ha consolidat com un referent tant a escala nacional com europea, amb el suport d'institucions públiques i privades.
A més de comptar amb el suport de la DGT, aquesta campanya compta amb la col·laboració d'altres 24 organitzacions i institucions, reflectint el compromís conjunt amb la seguretat viària durant un quart de segle:
- AEC (Associació Espanyola de la Carretera)
- CEHE (Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya)
- ASPAYM (Associació de Lesionats Medul·lars i Grans Discapacitats Físics)
- AESLEME (Associació per educar en seguretat viària i evitar lesions per mobilitat a Espanya)
- AEESCAM (Associació d'Empresaris d'Estacions de Servei de la Comunitat Autònoma de Madrid)
- AEVECAR (Agrupació Espanyola de Venedors al detall de Carburants i Combustibles)
- CNAE (Confederació Nacional d'Autoescoles)
- FESVIAL (Fundació per a la Seguretat Viària)
- ADA (serveis a l'automòbil i a l'automobilista)
- CEA (Club de Conductors)
- Rotary Distrito2201
- Fundación PONS
- Stop Accidentes
- PMSV (Plataforma Motera per a la Seguretat Viària)
- AEDIVE (Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica)
- AICE (Associació de la Indústria del Combustible a Espanya)
- BOLT
- Voltio
- Don Cicleto
- FUCI (Federació d'Usuaris i Consumidors Independents)
- UCAUCE (Unió de Consumidors d'Andalusia)
- UNAE (Unió Cívica Nacional de Consumidors i Mestresses de Casa d'Espanya)
- AVACU (Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris)
- EMT Madrid-Bicimad
SOBRE CERVECEROS DE ESPAÑA
Cerveceros de España és l'entitat que representa al nostre país des de 1922 pràcticament la totalitat de la producció de cervesa a Espanya. Aquesta associació engloba actualment: MAHOU-SAN MIGUEL, DAMM, HEINEKEN ESPAÑA, HIJOS DE RIVERA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS, GRUPO ÁGORA, AGÜITA!, ALMOGÁVER, ALTHAIA, ANTIGA, ARRIACA, BARCELONA BEER COMPANY, BASQUELAND, B&B, BIDASSOA BASQUE BREWERY, BOGA, CALEYA, CAPAZ, LA CANIBAL, CÁTEDRA BEER, CCVK, CERVEZAS LA CIBELES, CERVEZA ESPIGA, CERVEZAS MOND, DOUGALL'S, EL CAMINO CERVEZA, GARAGE BEER CO., GRAN VÍA, LA FEM, LA PIRATA BREWING, LA SAGRA, LA SALVE, SAN FRUTOS, LLUNA, MALTMAN BREWING, MONTSENY, MORLACO BEER, NAPARBIER, OCTAVO ARTE, ROCKERBEER, ROSITA, SCONE CRAFT BEER, SOMA BEER, SURA, TYRIS, VILLA DE MADRID, YRIA i ZETA, així com AECAI (Associació Espanyola de Cervesers Artesans i Independents).