El paraíso de los 'cazatesoros' llega a Barcelona
El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España
Redacción
Barcelona ha dado un paso más como destino de compras. El gigante internacional TK Maxx abre su primera tienda en España y lo hecho en la ciudad condal. En las horas previas a la inauguración oficial ya había gente esperando la apertura del centro con gran curiosidad e interés en encontrar “su tesoro”.
TK Maxx son más de 2.000 m² en una sola planta llenos de moda, belleza y hogar donde el hábito de compra es diferente. Tras más de 30 años de presencia en Europa, este modelo de retail se basa en ofrecer artículos de grandes marcas hasta un 60% más baratos de su precio recomendado.
A diferencia de otras tiendas, TK Maxx no ofrece promociones o rebajas puntuales. Su modelo off-price presenta prendas y productos a precios extraordinarios todos los días del año.
Rostros conocidos del ámbito digital y cultural de Barcelona no quisieron perderse el evento de apertura, que fue conducido por la actriz y presentadora Marta Torné quien destacó esta nueva forma como “inspiradora, inesperada y llena de alegría.” Para Torne, cada visita a la tienda: “se convierte en una auténtica búsqueda del tesoro, donde es posible encontrar piezas especiales y gran calidad para toda la familia y el hogar, y todo ello con precios mucho más bajos”
En TK Maxx no hay almacenes ni reposiciones garantizadas: lo que se ve es lo que hay. Y cuando se acaba, se acaba. La emoción de descubrir el tesoro llega a Barcelona con una propuesta clara: artículos de gran calidad, precios pequeños todo el año y algo nuevo que descubrir en cada visita.
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