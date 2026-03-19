La Ballena Alegre avança la temporada amb esdeveniments d'empresa que omplen tots els bungalous

El càmping de Sant Pere Pescador obrirà de manera privada de l'1 d'abril al 15 de maig i preveu rebre més de 2.000 visitants abans de l'inici de la temporada general

El càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador / Càmping La Ballena Alegre

La Ballena Alegre avançarà aquest any l'activitat turística a principis d'abril gràcies a l'organització d'esdeveniments d'empresa abans de l'obertura al públic general, prevista per al 15 de maig. El càmping de Sant Pere Pescador consolida així una línia de negoci que li permetrà omplir el 100% dels més de 300 bungalous i superar els 2.000 visitants durant aquest període inicial.

Segons ha informat l'establiment, aquesta activitat suposa també un impacte econòmic local més enllà del mateix recinte, ja que beneficia proveïdors i serveis situats en un radi aproximat de 15 quilòmetres. En aquest sentit, els esdeveniments empresarials s'han convertit en una eina de desestacionalització que contribueix a allargar la temporada turística a la zona.

Aquest any, La Ballena Alegre acull trobades privades d'empreses procedents de Catalunya, Alemanya i els Estats Units, que fan servir les instal·lacions del càmping per a reunions internes, sessions de treball, presentacions de producte, activitats de team building i trobades de personal.

El director d'operacions de BAM Resorts, Toni Castellar, assegura que un dels factors que més valoren aquestes companyies és la sensibilitat ambiental de l'espai. "Hem detectat que la majoria d'aquestes empreses valoren especialment els productes de proximitat i la sensibilitat ambiental. Moltes treballen amb protocols estrictes de sostenibilitat i, si un espai no disposa de certificacions ambientals com EMAS o ISO, ni tan sols entra en les seves opcions", explica.

A banda dels criteris mediambientals, Castellar apunta que també pesen aspectes com la col·laboració amb iniciatives locals o projectes d'inclusió, elements que moltes organitzacions tenen en compte abans d'escollir una destinació per als seus esdeveniments.

La Ballena Alegre defensa que la combinació de serveis, allotjament i activitats és un dels elements diferencials d'aquesta oferta. Els assistents, arribats de diversos països, poden combinar les sessions de feina amb propostes esportives, culturals i d'oci vinculades a l'entorn, com ara rutes en bicicleta.

La capacitat del complex, amb més de 300 bungalous, facilita que tot el personal allotjat pugui compartir un mateix espai, un fet que afavoreix la convivència i la logística de les estades. Aquest model també s'ha començat a estendre a altres establiments del grup BAM Resorts, com el càmping Cala Pola, a Tossa de Mar, que des de principis d'abril també acull esdeveniments esportius, empresarials i educatius.

Per a la companyia, aquesta aposta reforça una de les principals vies de diversificació turística del sector dels càmpings, amb l'objectiu de mantenir activitat fora dels mesos centrals de l'estiu i millorar la competitivitat dels establiments al llarg de tot l'any.

