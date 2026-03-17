Saiga, venda i lloguer de maquinària per a professionals
L'empresa compta amb maquinària de primeres marques com Honda i Echo
Desbrossadores, motoserres, tallabarders o trituradores són algunes de les màquines que es poden comprar i llogar a Saiga. L’empresa, que des de fa més de cinquanta anys treballa en l’assessorament i el subministrament d’equipaments i materials per a l’agricultura i la jardineria, ofereix també un servei de lloguer pensat per donar resposta a les necessitats dels seus clients.
Saiga compta amb maquinària de primeres marques com Honda i Echo, de les quals és distribuïdor des de fa anys. Ambdues són reconegudes per la durabilitat i la resistència dels seus productes. Les eines que es posen a disposició dels clients per llogar són àmpliament conegudes pels tècnics i comercials de l’empresa, fet que permet oferir un assessorament especialitzat perquè els usuaris en puguin treure el màxim rendiment. El servei de lloguer facilita l’accés a equipaments que sovint s’utilitzen de manera puntual. Entre aquests hi ha biotrituradores, màquines de fer rases, electrobombes de drenatge, grups electrògens, airejadors de gespa o màquines de desherbatge mecànic per a entorns urbans. També es poden llogar tallagespes, hidronetejadores, motoaixades o retallatanques.
Paral·lelament, Saiga continua reforçant la seva aposta per la venda de maquinària, mantenint-se sempre al dia de les novetats que arriben al mercat per oferir equips cada vegada més eficients i adaptats a les necessitats actuals dels professionals i dels particulars. Entre les darreres incorporacions destaca un nou robot tallagespa intel·ligent de la marca Sunseeker, que incorpora tecnologies avançades de navegació i mapatge del terreny. A diferència de molts robots convencionals, aquest equip pot funcionar sense cable perimetral gràcies a sistemes de posicionament i visió artificial que li permeten reconèixer el jardí i planificar el recorregut de tall de manera autònoma. A més, disposa de sensors i càmeres que detecten obstacles i optimitzen el treball, així com la possibilitat de controlar-lo fàcilment a través d’una aplicació mòbil.
Cal destacar que Saiga disposa d’un taller de reparacions propi i d’una àmplia gamma de recanvis per a maquinària agrícola i de jardineria, fet que garanteix el bon estat i el funcionament òptim de totes les eines.
A més del lloguer de maquinària, Saiga disposa d’altres serveis tècnics per a professionals de la terra i de l’aigua, com el disseny de sistemes de reg, el tractament de camps de conreu amb drons, l’assessorament en gestió integrada de plagues en l’àmbit no agrari o el tractament en cambres de conservació.
Les persones interessades en els serveis de Saiga poden informar-se a través del web www.saiga.es, també per whatsapp al 972 671 999 o a les xarxes socials @saiga_agro.
- Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62
- VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
- Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones
- L'Escala, un municipi transformat: així ha triplicat la demografia en mig segle
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa