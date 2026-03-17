Gairebé la meitat dels ciutadans de Ceuta i Melilla han de sortir de les seves ciutats per rebre atenció sanitària

Les llistes d’espera són la principal barrera d’accés al sistema sanitari públic, segons l’estudi realitzat per Ipsos.

Les llistes d’espera s’han convertit en el principal obstacle per accedir a la sanitat pública a Ceuta i Melilla. En molts casos, els ciutadans es veuen obligats, fins i tot, a sortir de les seves ciutats per rebre atenció.

Segons l’últim estudi realitzat per Ipsos, el 77% dels ceutins i el 82% dels melillencs les identifiquen com la principal barrera per rebre atenció sanitària. Però no és l’única dificultat, com explica Silvia Bravo, directora d’investigació d’Ipsos: “Hi ha dificultats que també apareixen a l’hora d’aconseguir cita o comunicar-se amb el personal sanitari. El 65% dels ceutins i el 79% dels melillencs declaren tenir problemes per obtenir cita, tant presencial com en línia. Així mateix, el 44% a Ceuta i el 49% a Melilla assenyalen com a dificultat els canvis freqüents de metge assignat”.

Les demores també afecten les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques. Les proves reben valoracions negatives del 37% dels ciutadans a Ceuta i del 40% a Melilla. En el cas de les operacions, els nivells d’insatisfacció ronden el 25% a ambdues ciutats. En aquest context, gairebé la meitat de la població es veu obligada a desplaçar-se a la Península per rebre atenció sanitària, una situació que, segons Silvia Bravo, afecta la vida dels ciutadans: “Els trasllats tenen un impacte en la vida personal i familiar. Un de cada deu a les dues ciutats afirma que aquests desplaçaments els han afectat de manera important”.

Les dades també reflecteixen un ús creixent de la sanitat privada. El 45% dels ciutadans de Ceuta i el 30% dels de Melilla disposen d’una assegurança mèdica privada com a via alternativa d’accés a l’atenció sanitària.

