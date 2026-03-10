Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Work Shop ofereix solucions a mida en roba laboral i equipament professional

El negoci disposa d’un taller propi i compta amb maquinària d’última generació com una bordadora de vuit caps i una impressora DTF industrial per personalitzar tot tipus de peces

El fundador de Work Shop Julien Porcar.

Redacció

Redacció

Vilafant

Work Shop és una botiga especialitzada en roba laboral i equipament professional situada a Vilafant, a la carretera de Besalú a Roses, 12. El seu objectiu és oferir a les empreses de la zona roba de treball d’alta qualitat i un servei ràpid de personalització tèxtil.

El negoci disposa d’un taller propi, des d’on s’elabora i es personalitza roba per a empreses, artesans, restaurants i comerços, amb solucions adaptades a les necessitats de cada client. La voluntat de Work Shop és convertir-se en un punt de referència per als professionals de l’Empordà que busquen roba laboral, equips de protecció individual (EPI) i un servei de marcatge tèxtil fiable i àgil.

Maquinària industrial

Per garantir resultats professionals fins i tot en comandes de gran volum, Work Shop compta amb maquinària industrial: una bordadora de vuit caps, pensada per produir amb rapidesa i precisió, i una impressora DTF industrial, ideal per a marcatges tèxtils d’alta qualitat en temps ajustats. Aquesta tecnologia permet una impressió ultraprecisa, amb colors vius i duradors, perfecta per personalitzar samarretes, dessuadores, roba de feina i molt més.

Work Shop, botiga de roba laboral a Vilafant.

Work Shop proposa un nou concepte de botiga de roba laboral: moderna, funcional i amb estil. Hi trobaràs peces de qualitat, amb personalització al mateix taller mitjançant brodat, serigrafia i impressió DTF. Tot el que necessites per reforçar la imatge i la personalitat del teu equip. A més, els seus professionals us ofereixen un tracte personal i proper i us assessoraran sobre les possibilitats i les millors opcions per portar a la realitat els vostres dissenys.

Contacte

Per a més informació podeu visitar la seva botiga a la carretera de Besalú a Roses, 12 de Vilafant o trucar al 972 053 548, també podeu enviar un whatsapp al 667 832 218. Per a qualsevol dubte també podeu escriure un correu a work-shop-textil@hotmail.com I si no us voleu perdre cap novetat els podeu seguir al seu Instagram @workshopvilafant.

