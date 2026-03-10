El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

En la zona expositiva eMobility Expo World Congress–MOW 2026 se presentan las soluciones más punteras del sector para descubrir cómo será la movilidad del futuro. Entre ellas destacan el primer barco español de recreo propulsado por hidrógeno con más de 100 km de autonomía, drones y aeronaves eléctricas de despegue vertical para transporte de pasajeros, sistemas avanzados de conducción asistida, scooters eléctricas con baterías extraíbles para facilitar la carga doméstica y prototipos únicos como una motocicleta con motor de combustión de hidrógeno. Todas estas innovaciones reflejan cómo la innovación tecnológica, la electrificación y los nuevos combustibles están transformando el transporte en todos sus segmentos.

Con el objetivo de ofrecer una visión integral de la realidad de la industria, el congreso eMobility World Congress – MOW 2026 también contará con 5 auditorios simultáneos que albergarán 10 foros verticales enfocados a cada segmento de la industria de la movilidad (automoción, aéreo, ferroviario, marítimo, movilidad urbana, micromovilidad, movilidad turística, logística, sistemas integrados de transporte, y energía, baterías e hidrógeno) y cuatro agendas para CEOs, CIOs, responsables de flotas y el Goverment & Manufacturers Summit, que reunirá en el escenario a administraciones públicas y a la industria para favorecer la colaboración público-privada tan importante en el sector de la movilidad.

Dentro del Congreso, el Governments & Manufacturers Summit será el gran punto de encuentro entre representantes institucionales como Jaime David Peris Pascual, Comisionado Especial para la Reindustrialización del Gobierno de España, y consejeros regionales, para presentar los incentivos fiscales para atraer inversiones en nuevos proyectos industriales de movilidad sostenible, junto a altos directivos de empresas fabricantes

En un contexto decisivo para la competitividad europea, es clave alinear los objetivos climáticos con la realidad industrial y el mercado. En este sentido, representantes de administraciones públicas como el viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, y la alcaldesa de Linares (Jaén), Mª Auxiliadora Del Olmo, y de la industria como Eduardo Blanco, CEO de Santana Motors, explorarán cómo se puede reindustrializar con el compromiso de las administraciones locales y de los fabricantes, coordinando las acciones y generando valor en el ecosistema local, pudiendo revitalizar proyectos que habían perdido su actividad.

Además, AFNAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y Faconauto, la patronal de concesionarios, presentarán el Plan España Auto 2030, la hoja de ruta para reforzar la competitividad del sector automovilístico durante los próximos años, elaborada en colaboración con el Ministerio de Industria y con la participación de todo el ecosistema del sector.

Asimismo, el director general de Kawasaki, Ramon Bosch, junto con el Secretario General de Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas), José María Riaño, compartirán su visión desde el punto de vista de un fabricante de motocicletas y desde el de los usuarios, sobre el desarrollo de vehículos eléctricos ligeros con una menor huella de carbono a lo largo de su ciclo de vida.

El congreso también reunirá a las máximas autoridades del automovilismo y motociclismo como Jorge Viegas, presidente de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo), Xavier Mestelan, de la FIA (Federation Internationale de l’Automobile), y Alberto Longo, cofundador de Formula E, para abordar como el deporte del motor actúa como un laboratorio de innovación para acelerar la transferencia tecnológica a los vehículos de calle.