Andalusia lidera l'impuls inversor en sanitat a Espanya
"En el context actual, la sanitat es juga en dos taulers: capacitat i valor", va expressar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada
Servimedia
L'Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea) ha elaborat una anàlisi que revela com Andalusia ha pres la davantera en la inversió sanitària a Espanya. L'estudi destaca que aquesta comunitat, juntament amb Castella-la Manxa i Astúries, ha incrementat significativament els seus recursos en el sector durant l'actual legislatura.
Segons ha informat l'Icgea, l'anàlisi identifica dues formes complementàries de lideratge sanitari a Espanya. D'una banda, hi ha les comunitats que aposten per la inversió i la modernització d'infraestructures. De l'altra, les que se centren en l'eficiència i la innovació mitjançant la digitalització i nous models organitzatius.
"En el context actual, la sanitat es juga en dos taulers: capacitat i valor", va expressar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Icgea. Aquest enfocament permet a les comunitats alinear recursos i polítiques sostenibles, cosa que resulta crucial per al futur del sistema sanitari.
L'informe subratlla que Andalusia ha incrementat el seu pressupost sanitari per al 2026 fins als 16.265,9 milions d'euros, fet que representa un augment de 1.016 milions respecte del 2025, equivalent a un 6,6%. Aquesta inversió suposa aproximadament el 31,5% del pressupost total de la Junta, i referma la prioritat de la sanitat en l'agenda política.
Creixement en atenció primària
La despesa sanitària per habitant a Andalusia arribarà aproximadament als 1.883 euros el 2026, un increment notable respecte als 1.764 euros del 2025. Aquesta tendència reflecteix un compromís amb l'Atenció Primària, que rebrà 5.472 milions d'euros, un 5,8% més que l'any anterior.
A més, les dades del Sistema d'Informació de Llistes d'Espera (Sisle-SNS) indiquen que Andalusia ha aconseguit reduir significativament el nombre total de pacients en llista quirúrgica i la demora mitjana, i destaca en comparació amb altres comunitats on la millora ha estat mínima.
"En aquesta legislatura, Andalusia ha passat d'estar a la cua en inversió a liderar l'impuls de la seva sanitat pública", va comentar Sánchez Lambás. Aquest canvi es tradueix en un enfocament renovat cap a l'Atenció Primària i una millora en l'accessibilitat als serveis de salut.
Castella-la Manxa també ha destacat en l'anàlisi, i s'ha consolidat com una comunitat que vincula l'augment del seu pressupost sanitari amb el reforç de professionals i tecnologia. Per al 2026, el seu pressupost sanitari s'eleva a 4.069 milions d'euros, un 7,6% més que el 2025.
Astúries, a l'avantguarda sanitària
Astúries es posiciona com la tercera comunitat amb un notable lideratge inversor, ja que combina un augment pressupostari amb decisions per agilitzar cites i ampliar dispositius. El seu pressupost sanitari per al 2026 oscil·la entre 2.549 i 2.581 milions d'euros, cosa que representa un increment del 4,4%-4,5% respecte del 2025.
La inversió per càpita a Astúries arribarà aproximadament als 2.525 euros, i es consolida com la comunitat que més gasta per habitant en sanitat a Espanya. Aquest model d'inversió es considera un estàndard de referència per a altres comunitats en el futur.
L'anàlisi de l'ICGEA es basa en fonts oficials del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes, així com en el seguiment d'iniciatives que impacten en l'accessibilitat i la continuïtat assistencial. Això reforça la importància de la inversió en el sector per millorar la qualitat dels serveis.
L'Instituto Coordenadas conclou que el futur de la sanitat a Espanya dependrà de la capacitat de les comunitats per equilibrar inversió i eficiència, i garantir així un sistema que respongui a les necessitats de la població. L'evolució de la despesa i la millora en els indicadors de salut són essencials per assolir aquests objectius.
- L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
- “Cal donar més visibilitat a l’oli d’Argudell”: únic al món, ric en antioxidants naturals i capaç de protegir la salut i el paisatge
- Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata
- L’empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
- El 40% dels catalans creuen que 'més de la meitat' de la població és estrangera, quan la xifra real és el 25%
- Espanya és un campió de la seguretat viària': la Unió Europea descarta que la balisa V16 vulneri cap dret
- L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
- Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?