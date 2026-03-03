OFERTA DE FEINA
Contingut patrocinat
Agència de viatges a Figueres selecciona una persona per a la plantilla de vendes d'oficina
S'ofereix incorporació immediata i jornada completa
Per ampliació de l’equip una agència de viatges de Figueres selecciona agent de viatges.
Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:
- Residència a Figueres a la província de Girona
- Nivell de francès alt tant parlat com escrit.
Es valorarà
- Coneixement d'altres llengües.
- Valorable experiència a empreses hoteleres i del sector turisme.
- Actitud proactiva, comercial, resolutiva.
- Bona capacitat de comunicació.
- Disponibilitat
S’ofereix
- Feina fixa tot l’any.
- Incorporació immediata.
- Jornada completa.
Les persones interessades poden enviar el CV a l’email talento@iag7viajes.com indicant a l'assumpte Posició Figueres.
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial