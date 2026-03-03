Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

OFERTA DE FEINA

Agència de viatges a Figueres selecciona una persona per a la plantilla de vendes d'oficina

S'ofereix incorporació immediata i jornada completa

Agència de viatges a Figueres necessita una persona per a la plantilla de vendes d'oficina. / Freepik

Per ampliació de l’equip una agència de viatges de Figueres selecciona agent de viatges.

Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:

  • Residència a Figueres a la província de Girona
  • Nivell de francès alt tant parlat com escrit.

Es valorarà

  • Coneixement d'altres llengües.
  • Valorable experiència a empreses hoteleres i del sector turisme.
  • Actitud proactiva, comercial, resolutiva.
  • Bona capacitat de comunicació.
  • Disponibilitat

S’ofereix

  • Feina fixa tot l’any.
  • Incorporació immediata.
  • Jornada completa.

Les persones interessades poden enviar el CV a l’email  talento@iag7viajes.com indicant a l'assumpte Posició Figueres.

