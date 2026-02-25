Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estació intermodalGasolineres FigueresAina TremoledaEscola AvinyonetIA
instagramlinkedin

TramuntanaCamper, viatja amb autonomia i confort en una camper

L’empresa crea vehicles propis i també en modernitza d’altres fabricants

L’empresa crea vehicles propis i també en modernitza d’altres fabricants.

L’empresa crea vehicles propis i també en modernitza d’altres fabricants.

Redacció

Redacció

Fortià

Amb gairebé nou anys de trajectòria, TramuntanaCamper està Especialitzada en la camperització de furgonetes personalitzades. Dissenya i construeix campers totalment adaptades a les necessitats de cada client. L’empresa acompanya als clients en tot el procés, des de l’assessorament inicial fins a la fabricació de mobiliari a mida, les instal·lacions i l’homologació de totes les reformes. Cada projecte es planteja amb criteri tècnic, aprofitant l’espai i garantint funcionalitat, seguretat i durabilitat.

TramuntanaCamper crea vehicles propis per a la venda, amb distribucions funcionals i bons acabats. El seu estil es caracteritza per espais acollidors que combinen estètica i practicitat, amb una clara aposta per la qualitat dels materials i la precisió en els detalls.

L’empresa crea vehicles propis i també en modernitza d’altres fabricants.

Una furgoneta camperitzada / TramuntanaCamper

A més, és taller especialitzat en instal·lació, reparació i millora de furgonetes camperitzades. Ofereix actualitzacions d’equipament, instal·lació de plaques solars, bateries auxiliars, finestres, claraboies, sistemes d’aire acondicionat, calefacció estacionària i millores diverses, tant en vehicles propis com d’altres fabricants.

L’empresa ha experimentat un creixement constant gràcies a la qualitat de la seva feina, la confiança de clients d’arreu del territori i de diversos països d’Europa i es troba plenament consolidada com una firma reconeguda i de referència dins el sector de la camperització.

Contacte

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.tramuntanacamper.com, enviar un correu a info@tramuntanacamper.com o trucar al 652 856 233. Les seves instal·lacions estan situades al carrer del Corral Roig, 4 de Fortià. Si voleu estar al dia de totes les novetats els podeu seguir al seu Instagram @tramuntanacamper.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  2. Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
  3. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  4. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  5. Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
  6. Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
  7. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
  8. Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern

La Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga arriba a la 25è edició consolidant la reconversió

La Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga arriba a la 25è edició consolidant la reconversió

El Ministeri de Transports adjudica la redacció del projecte de l'estació intermodal i la variant ferroviària de Figueres-Vilafant

El Ministeri de Transports adjudica la redacció del projecte de l'estació intermodal i la variant ferroviària de Figueres-Vilafant

Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP

Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP

Multes de fins a 800 euros si el teu patinet no compleix aquest requisit

Multes de fins a 800 euros si el teu patinet no compleix aquest requisit

Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol "desbloquejar"

Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol "desbloquejar"

Consum prohibirà la venda de les begudes energètiques a menors de 16 anys

Consum prohibirà la venda de les begudes energètiques a menors de 16 anys

Només una de cada sis dones aconsegueix mantenir la seva rutina diària sense canvis durant el cicle menstrual

Només una de cada sis dones aconsegueix mantenir la seva rutina diària sense canvis durant el cicle menstrual

Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica

Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
Tracking Pixel Contents