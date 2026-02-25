TramuntanaCamper, viatja amb autonomia i confort en una camper
L’empresa crea vehicles propis i també en modernitza d’altres fabricants
Amb gairebé nou anys de trajectòria, TramuntanaCamper està Especialitzada en la camperització de furgonetes personalitzades. Dissenya i construeix campers totalment adaptades a les necessitats de cada client. L’empresa acompanya als clients en tot el procés, des de l’assessorament inicial fins a la fabricació de mobiliari a mida, les instal·lacions i l’homologació de totes les reformes. Cada projecte es planteja amb criteri tècnic, aprofitant l’espai i garantint funcionalitat, seguretat i durabilitat.
TramuntanaCamper crea vehicles propis per a la venda, amb distribucions funcionals i bons acabats. El seu estil es caracteritza per espais acollidors que combinen estètica i practicitat, amb una clara aposta per la qualitat dels materials i la precisió en els detalls.
A més, és taller especialitzat en instal·lació, reparació i millora de furgonetes camperitzades. Ofereix actualitzacions d’equipament, instal·lació de plaques solars, bateries auxiliars, finestres, claraboies, sistemes d’aire acondicionat, calefacció estacionària i millores diverses, tant en vehicles propis com d’altres fabricants.
L’empresa ha experimentat un creixement constant gràcies a la qualitat de la seva feina, la confiança de clients d’arreu del territori i de diversos països d’Europa i es troba plenament consolidada com una firma reconeguda i de referència dins el sector de la camperització.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.tramuntanacamper.com, enviar un correu a info@tramuntanacamper.com o trucar al 652 856 233. Les seves instal·lacions estan situades al carrer del Corral Roig, 4 de Fortià. Si voleu estar al dia de totes les novetats els podeu seguir al seu Instagram @tramuntanacamper.
