Somtres creix amb noves oficines a Roses per poder realitzar més projectes
L’empresa podrà donar una resposta més ràpida a les necessitats tècniques de l’Alt Empordà
Aquest impuls coincideix amb la consolidació d’un equip que combina trajectòria i empenta
Somtres Solutions ha fet un pas endavant aquest darrer any a Roses, amb un canvi d’oficina que no és només un trasllat: és el reflex d’una etapa d’expansió i creixement. L’empresa ha ampliat espai i capacitat operativa per guanyar visibilitat, assumir més projectes i donar una resposta més ràpida a les necessitats tècniques del municipi i de l’Alt Empordà.
Aquest impuls coincideix amb la consolidació d’un equip que combina trajectòria i empenta. D’una banda, l’experiència acumulada de Jordi Palós, fundador i gerent de SEGETEC; de l’altra, l’energia i la implicació dels seus dos socis joves, Marc Carreras i Albert Castellanos. Aquesta nova etapa vol mantenir la continuïtat d’un recorregut professional contrastat i, alhora, incorporar una mirada renovada basada en l’agilitat, la proximitat i la innovació.
Un equip amb experiència
Aquesta aliança aporta una estructura més àgil i eficient, amb voluntat de créixer i afrontar reptes tècnics diversos, mantenint el tracte directe i la confiança com a base de cada encàrrec.
En un sector on els terminis, la normativa i la coordinació amb diferents agents són determinants, Somtres Solutions aposta per un model de treball basat en la claredat, la planificació i l’acompanyament constant. L’empresa defensa el «treball ben fet» i la confiança mútua com a base de qualsevol projecte, des del primer assessorament fins a l’entrega final.
Què ofereixen?
Somtres Solutions acompanya clients i promotors en tot el procés tècnic, des de la planificació, execució i posada en marxa. L’empresa dona suport en l’obertura de negocis amb la tramitació de llicències i la redacció de projectes, elabora projectes elèctrics adaptats a la normativa i a les necessitats de cada espai, i gestiona la legalització d’instal·lacions elèctriques, tèrmiques, de gas o de telecomunicacions davant dels organismes competents.
També planifica i dimensiona instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum, tant en l’àmbit domèstic com industrial, i assumeix la direcció i gestió d’obra per garantir terminis, pressupostos i requeriments tècnics, coordinant els agents implicats i resolent incidències quan cal.
Contacte
La seva nova seu està situada a l’avinguda del Nord, 49, Local 6 de Roses. Per a més informació podeu consultar la seva pàgina web www.somtressolutions.com, enviar un correu a info@somtressolutions.com o trucar al 872 200 285.
