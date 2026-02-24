Servimuntada, especialistes en la construcció i restauració d’habitatges i masies
L'empresa combina el respecte per l'essència original amb l'ús de teconologia d'avantguarda
Servimuntada, amb seu a Maçanet de Cabrenys, és una empresa familiar que va ser creada l’any 2008 i, des d’aleshores, ha anat acumulant experiència i projectes ben acabats fins a convertir-se en un referent en tasques de construcció i restauració. Els seus clients es troben a tota la demarcació de Girona i a la Catalunya Nord, un mercat que ja va cultivar el pare de Marc Costejà, actual propietari, i que ara forma equip amb el seu fill.
Els professionals de la firma són especialistes en la restauració de cases i masies, mantenint l’essència de l’edificació original. Marc Costejà explica que a Servimuntada «sempre hem apostat per la restauració, perquè de totes les feines que podem fer és la que més ens agrada». A part d’aquest servei, també estan especialitzats en l’edificació de teulades de fusta, la construcció d’obra nova i de piscines.
Els clients confien en l’empresa perquè posen les darreres tècniques i les millors eines, com màquines d’excavació, per oferir un servei eficient i adaptat a cada cas. L’objectiu de Servimuntada és la compravenda, parcel·lació, urbanització i promoció de tota classe de finques rústiques i urbanes, juntament amb l’execució completa de tota mena d’obres de construcció per compte propi o de tercers. Per a més informació sobre els seus serveis, podeu trucar al telèfon 667 612 320 o enviar un correu electrònic a costeja77@hotmail.com.
