Mobiltac, fabricació de prestatgeries a mida per a petits i grans negocis
L’empresa fundada el 1966 combina capacitat industrial i assessorament
Amb sis dècades de trajectòria, MOBILTAC s’ha consolidat com una empresa familiar figuerenca de referència en la fabricació i venda de prestatgeries metàl·liques i accessoris per a arxiu, indústria i comerç. Fundada l’any 1966, la firma ha crescut any rere any amb una idea clara: oferir productes de qualitat al millor preu possible, sense renunciar a l’evolució tecnològica ni al tracte proper. Aquest esperit es tradueix en una proposta que va més enllà de fabricar. MOBILTAC també desenvolupa projectes i equipaments per a negocis i empreses de format més petit, ajudant-los a optimitzar espais, ordenar estocs i presentar el producte de manera més eficient i atractiva.
En aquest sentit, treballen en projectes d’equipament pensats per a empreses que necessiten solucions funcionals, ben integrades i ajustades a l’espai disponible. És el cas de Jardineria Martí de Vila-sacra, on l’organització i la capacitat d’emmagatzematge són clau per al dia a dia. També ho és el treball recent amb el canvi d’ubicació de la llibreria La Ploma de Figueres, un projecte on l’ordenació i la presentació del producte en un nou espai es converteixen en un element essencial.
MOBILTAC compta amb 6.000 m² destinats al procés productiu, amb maquinària moderna i sofisticada enfocada exclusivament a la fabricació de prestatgeries metàl·liques i accessoris. L’empresa també disposa d’un espai d’exposició de més de 400 m². A més, l’empresa també ofereix una àmplia gamma d’accessoris per millorar l’organització.
L’empersa disposa de la certificació ISO 9001 des del 2005 i, des del 2010, compta amb un sistema de gestió mediambiental basat en l’ISO 14001. En aquesta línia, l’any 2023 va instal·lar plaques fotovoltaiques per a autoconsum de 100,1 kWp. I, a principis de 2025, l’empresa ha fet un pas més per millorar l’autosuficiència energètica i reduir l’impacte ambiental amb la instal·lació d’un generador de nitrogen i la renovació de vehicles.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.mobiltac.com o trucar al telèfon 972 678 697.
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?