Mobiltac, fabricació de prestatgeries a mida per a petits i grans negocis

L’empresa fundada el 1966 combina capacitat industrial i assessorament

Prestatgeries de Flors Martí fetes per MOBILTAC. / MOBILTAC

Redacció

Redacció

Figueres

Amb sis dècades de trajectòria, MOBILTAC s’ha consolidat com una empresa familiar figuerenca de referència en la fabricació i venda de prestatgeries metàl·liques i accessoris per a arxiu, indústria i comerç. Fundada l’any 1966, la firma ha crescut any rere any amb una idea clara: oferir productes de qualitat al millor preu possible, sense renunciar a l’evolució tecnològica ni al tracte proper. Aquest esperit es tradueix en una proposta que va més enllà de fabricar. MOBILTAC també desenvolupa projectes i equipaments per a negocis i empreses de format més petit, ajudant-los a optimitzar espais, ordenar estocs i presentar el producte de manera més eficient i atractiva.

En aquest sentit, treballen en projectes d’equipament pensats per a empreses que necessiten solucions funcionals, ben integrades i ajustades a l’espai disponible. És el cas de Jardineria Martí de Vila-sacra, on l’organització i la capacitat d’emmagatzematge són clau per al dia a dia. També ho és el treball recent amb el canvi d’ubicació de la llibreria La Ploma de Figueres, un projecte on l’ordenació i la presentació del producte en un nou espai es converteixen en un element essencial.

MobilTAC especial empreses 02/26 Prestatgeries de Flors Martí i Llibreria La Ploma fetes per MOBILTAC

Prestatgeries de la Llibreria la Ploma dissenyades i construïdes per MOBILTAC / MOBILTAC

MOBILTAC compta amb 6.000 m² destinats al procés productiu, amb maquinària moderna i sofisticada enfocada exclusivament a la fabricació de prestatgeries metàl·liques i accessoris. L’empresa també disposa d’un espai d’exposició de més de 400 m². A més, l’empresa també ofereix una àmplia gamma d’accessoris per millorar l’organització.

L’empersa disposa de la certificació ISO 9001 des del 2005 i, des del 2010, compta amb un sistema de gestió mediambiental basat en l’ISO 14001. En aquesta línia, l’any 2023 va instal·lar plaques fotovoltaiques per a autoconsum de 100,1 kWp. I, a principis de 2025, l’empresa ha fet un pas més per millorar l’autosuficiència energètica i reduir l’impacte ambiental amb la instal·lació d’un generador de nitrogen i la renovació de vehicles.

Contacte

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.mobiltac.com o trucar al telèfon 972 678 697.

