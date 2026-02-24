Viu tranquil amb Medinet, l'empresa de control de plagues propera amb servei 24 hores 7 dies a la setmana

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MediNet Higiene Ambiental ofereix serveis de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) per garantir entorns segurs i lliures de plagues. Amb 18 anys d’experiència, treballa al Gironès, Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Osona, la Selva, Pla de l’Estany, Ripollès i fins al Vallès Oriental.

La presència d’insectes i rosegadors pot esdevenir un problema sanitari i econòmic: poden transmetre malalties, contaminar aliments i causar danys. MediNet afronta cada intervenció amb cura i compromís, i vol que el client hi guanyi també tranquil·litat. Per això disposa d’un portal client al web que permet consultar documentació i procediments.

L’empresa adapta els plans a les necessitats de cada espai i prioritza la prevenció i el diagnòstic precís, amb protocols tècnics actualitzats, productes certificats i personal capacitat. Dona servei a hotels, restaurants, bars, càmpings, fàbriques, magatzems, empreses agropecuàries i particulars, i està especialitzada en tot tipus de plagues: rosegadors, insectes, bacteris, virus i fongs.

Un altre pilar és l’atenció 24 hores, 7 dies a la setmana. Amb tècnics distribuïts per la regió de Girona, busquen reduir el temps d’espera i adaptar-se amb flexibilitat a cada cas. MediNet també incorpora el respecte pel medi ambient, minimitzant l’impacte dels mètodes i garantint la seguretat de persones, animals, fauna salvatge, mascotes i aliments. L’equip té una alta participació femenina i inclou una veterinària, una biòloga, una administrativa i un especialista en salut ambiental i control de plagues.

Les claus de MediNet

  • Resposta immediata. Processem la majoria de les comandes en un termini de 24 hores després de rebre la vostra sol·licitud. També treballem els caps de setmana.
  • Garantia d’eficàcia. Els nostres serveis estan garantits per la seva eficàcia.
  • Sense costos ocults. Inspecció gratuïta i visites in situ. Preparem pressupostos en un dia hàbil.
  • 100% seguretat. Només utilitzem productes aprovats i certificats, garantint la protecció del medi ambient i la salut dels nostres clients. La higiene ambiental és un factor clau per garantir seguretat i salut.

Contacte

Per a més informació podeu consultar la seva web www.medinetha.com, trucar al 671 677 029, enviar un correu a medinetha@gmail.com. La seva seu està situada a Vilamalla al carrer Tramuntana, 21.

