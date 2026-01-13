Workday Register, la solució de TI Empordà per gestionar el control horari
Una aplicació intuïtiva que facilita el registre de la jornada laboral
TI Empordà és una empresa especialitzada en tecnologies de la informació que ha desenvolupat Workday Register, una aplicació dissenyada per facilitar el control horari i la gestió de la presència dels treballadors. Es tracta d’una solució informàtica intuïtiva que permet a les empreses verificar si els empleats han registrat la jornada laboral, mentre que els treballadors poden marcar de manera senzilla l’entrada i la sortida des del mateix dispositiu.
Workday Register està plenament adaptada a la normativa vigent sobre el registre de la jornada laboral. Tot i que la llei es va aprovar fa uns anys, moltes empreses encara duen a terme aquest control de forma manual. L’aplicació de TI Empordà permet fer el registre de manera telemàtica, en línia i amb un funcionament molt àgil, facilitant així un procés còmode tant per a l’empresa com per als treballadors. A més, la companyia també ofereix una alternativa per a aquelles organitzacions que necessiten registrar la jornada de manera presencial, mitjançant la instal·lació de dispositius físics compatibles amb l’aplicació digital.
La solució s’adreça principalment a petites i mitjanes empreses de qualsevol sector, ja que és totalment adaptable a cada tipus de negoci i escalable segons el nombre de treballadors. Més enllà de complir una obligació legal, Workday Register suposa un estalvi de temps important en la gestió diària del registre horari, evitant tasques manuals i processos poc eficients.
«Quan va entrar en vigor la llei vam veure clar que les empreses haurien de fer un pas endavant en la digitalització del seu dia a dia, i nosaltres mateixos havíem de donar exemple», explica David Romans, CEO i programador de TI Empordà. L’aplicació es pot implementar de manera ràpida i intuïtiva, fet que permet a qualsevol empresa començar a registrar la jornada laboral amb pocs passos.
TI Empordà va néixer amb la voluntat d’oferir servei a les empreses del territori i convertir-se en un referent en l’àmbit informàtic, apostant per un tracte proper, personalitzat i de confiança. Amb més de vint anys d’experiència, l’empresa desenvolupa programari propi de facturació, comptabilitat, producció i control de presència, a més d’oferir serveis de dominis, allotjament web, servidors, desenvolupament de pàgines web, aplicacions i manteniment. «Convertim les idees en solucions tecnològiques a mida que ajuden les empreses a millorar el seu dia a dia», conclou Romans. Per a més informació i contacte podeu visitar la seva web www.tiemporda.com.
