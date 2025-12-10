HB Aesthetics rep el Certificat CIEGE a la Gestió Excel·lent i consolida des de Vilafant el seu lideratge en dermocosmètica científica
La companyia HB Aesthetics, laboratori dermocosmètic amb seu a Vilafant i presència en més de 70 països, ha estat reconeguda amb el Certificat CIEGE a la Gestió Excel·lent, atorgat per El Economista i Informa. Aquest segell distingeix les empreses espanyoles que destaquen per la seva solidesa, transparència, sostenibilitat i innovació en el seu model de gestió.
El reconeixement avala el model empresarial iniciat el 2004 pel seu fundador, Raphael Chauchard, i que avui l’equip d’HB Aesthetics continua impulsant amb una estratègia global basada en la ciència, la internacionalització i l’excel·lència operativa. La companyia manté un creixement promig sostingut superior al 20% anual, compta amb un sòlid ecosistema de distribució internacional i desenvolupa productes avançats amb els més alts estàndards farmacèutics i amb fabricació pròpia.
Durant l’acte de lliurament, Juan Ortín, Director de l’Observatori Sectorial DBK d’Informa, va assenyalar: “El certificat destaca especialment la rendibilitat, solvència i creixement sostingut. Per a la seva obtenció s’analitzen més de 50 variables que abasten el rendiment financer, els recursos humans, la governança, la sostenibilitat, la digitalització i la seguretat, entre altres aspectes clau”.
Les empreses certificades CIEGE es caracteritzen per mostrar creixements molt superiors a la mitjana nacional, amb un rendiment especialment destacat en sostenibilitat i internacionalització. Precisament, aquests dos pilars formen part de l’ADN d’HB Aesthetics, que ha construït un model global de marca basat en la ciència, la innovació i el suport estratègic a professionals i distribuïdors.
“Un impuls per continuar projectant-nos al món”
Sobre aquest reconeixement, Raphael Chauchard, CEO i fundador, va afirmar: “Aquest segell confirma que créixer de manera sostenible, rigorosa i transparent és possible. El nostre compromís és continuar desenvolupant des de Vilafant solucions dermocosmètiques d’alt valor científic que millorin la salut i bellesa de la pell. Volem ser un referent global, però sense perdre la nostra essència: innovar, formar i acompanyar els nostres partners i professionals perquè puguin oferir tractaments més efectius, segurs i accessibles”.
El directiu va afegir: “El futur de la dermocosmètica passa per la ciència, per la personalització i per tractaments no invasius que aportin resultats reals. A HB Aesthetics treballem cada dia amb aquesta visió, creant tecnologies pròpies, reforçant la nostra xarxa internacional i contribuint positivament a la societat”.
HB Aesthetics: ciència, innovació i creixement des de Vilafant cap al món
L’empresa produeix anualment més d’un milió d’ampolles estèrils —líder en la seva categoria— i les seves marques Ekseption, Fusion Meso i ara Acurhyal, la nova línia d’injectables d’aquesta última, s’utilitzen en més de 120.000 tractaments a l’any en clíniques estètiques d’arreu del món, sent la confiança de més de 20.000 professionals de l’estètica.
La seva aposta per la formació continuada, el suport als distribuïdors i l’alta qualitat de fabricació ha permès crear un model sòlid i escalable, amb un fort impacte en la indústria estètica internacional.
Sobre HB Aesthetics
HB Aesthetics és un laboratori dermocosmètic amb seu a Vilafant, especialitzat en el desenvolupament i fabricació de productes basats en ciència i tecnologia aplicades a la salut de la pell. Fundada el 2004, la companyia opera avui en més de 70 països, amb marques líders en tractaments no invasius, ampolles estèrils i formulacions avançades per a ús professional i domiciliari.
