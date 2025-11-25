Lidl presenta un menú nadalenc complet per 14 euros i un surtit de més de 600 productes per a aquestes festes
La cadena posa l’accent en la qualitat del producte fresc i l’estalvi en un any en què els consumidors avancen compres i aposten per marques de distribuïdor
Lidl ha donat el tret de sortida a la campanya de Nadal amb la presentació d’un amplíssim surtit de més de 600 productes i un menú complet que es pot elaborar per menys de 14 euros per persona. L’empresa aposta per reforçar la qualitat del producte fresc i l’accessibilitat econòmica en un context en què el consum creix notablement en les últimes setmanes de l’any.
Un consum que s’encareix en dates nadalenques
Segons dades de Kantar Worldpanel, el mercat d’alimentació viu un repunt del 16% en valor durant les últimes quatre setmanes de l’any, impulsat sobretot pels productes frescos. El 2024, aquesta categoria —fruita, verdura, carn, peix i fleca— va representar el 33% del total de la despesa anual.
Davant l’increment de preus, els consumidors adapten els seus hàbits: un 56% avança les compres de Nadal, un 54% opta per productes més econòmics i un de cada dos tria marques de distribuïdor. A més, un terç reconeix que comprarà menys carn i peix per contenir la despesa.
Un menú complet per menys de 14 euros
Per demostrar que és possible celebrar amb qualitat sense disparar el pressupost, Lidl ha presentat un menú nadalenc elaborat íntegrament amb productes propis i amb la participació del presentador Jorge Fernández.
El menú està format per:
- Entrant: Crema de verdures rostides protagonitzada per la carabassa d’origen estatal, complementada amb cigrons saltejats.
- Primer plat: Lluç fresc gratinat amb beixamel de porro i espàrrecs, procedent de pesca sostenible certificada.
- Segon plat: Magret d’ànec amb verdures al dente, salsa de taronja amb soja i mel, i puré de pastanaga caramel·litzada.
- Postres: Coulant de torró tou Favorina amb salsa de xocolata blanca i festucs, acabat amb nabius i trossets de neula.
Per al maridatge, Lidl recomana tres referències: el blanc Tabagonia Rías Baixas Albariño, el negre Finca La Cruz (Ribera del Duero) i el cava Amorany.
Les receptes complertes es podran veure al canal de YouTube de la marca, que supera el mig milió de subscriptors.
Un surtit que supera els 600 productes
Lidl llança per aquestes festes més de 600 referències nadalenques, gairebé la meitat sota la marca pròpia Deluxe, i més d’un centenar de novetats. La proposta inclou carns fresques d’origen espanyol, marisc i peix de pesca sostenible, taules de formatges gourmet, embotits, patés, foie, torrons, dolços tradicionals i vins reconeguts per la Guia Peñín.
La cadena complementa l’oferta alimentària amb productes de basar: més de 700 joguines, decoració, jerseis nadalencs (també per a gossos) i articles de regal.
Un Nadal solidari amb Karlos i Joseba Arguiñano
Per segon any consecutiu, Lidl impulsa una acció solidària amb Karlos i Joseba Arguiñano: el llançament d’uns panets de sègol i nabius a 0,99 €, disponibles a partir de l’1 de desembre. L’import íntegre es destinarà a FESBAL, la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, per ajudar famílies vulnerables.
Una campanya que apel·la a l’esperit nadalenc tot l’any
La campanya d’enguany, sota el lema “lo maravilloso vale la pena cada día”, convida a mantenir l’actitud positiva i solidària de Nadal més enllà de les festes. El seu espot principal, amb la cançó Wouldn’t It Be Nice de The Beach Boys, retrata com canvia el nostre comportament en aquestes dates i anima a allargar aquest esperit al dia a dia.
Compromís amb el territori i amb el producte local
Lidl continua ampliant presència a Espanya, on ja compta amb més de 700 establiments, 14 plataformes logístiques i una plantilla de més de 19.700 treballadors. La companyia col·labora amb uns 860 proveïdors locals i compra producte espanyol per valor de 7.900 milions d’euros anuals, més de la meitat destinat a exportació.
