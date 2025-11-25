Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Humitat Stop posa fi a les humitats per capil·laritat i a la calç

L’empresa resol aquests problemes amb sistemes eficients que no requereixen fer obres

Humitat Stop ala Fira de Mostres de Girona aquest 2025

Humitat Stop ala Fira de Mostres de Girona aquest 2025 / Cedida a l'Empordà

Redacció

Redacció

Espolla

L’empresa Humitat Stop, líder en eliminar la humitat gràcies al sistema científic HS-221, un dispositiu electrofísic sense fils que actua sobre l’origen del problema de manera definitiva, ràpida i sense necessitat de fer obres, ha estat present al Fira de Mostres de Girona aquest 2025. On els visitants van poder conèixer de prop i de primera mà els seus sistemes HS-221 i Cal-Stop. I resoldre dubtes sobre com tractar aquests problemes de la llar.

L’HS-221 és una evolució del mètode d’electroosmosi, millorant-ne el rendiment i l’efectivitat. Està certificat per la Unió Europea i per l’Institut ICNIRP, organismes que acrediten que les ones electromagnètiques emeses, de molt baixa intensitat i freqüència, no són perjudicials. El dispositiu pot instal·lar-se en tot tipus d’espais, des de soterranis fins a edificis de grans dimensions com catedrals. Segons explica Antoni Pagès, «és un sistema més econòmic que les solucions tradicionals, i un habitatge sense humitat és més confortable, saludable i incrementa el seu valor».

Sistema contra la calç

Humitat-Stop també ha ampliat la seva activitat amb el sistema Micronitzador Cal-Stop, dissenyat per eliminar la calç de les canonades i dels electrodomèstics.

El dispositiu emet un camp electromagnètic a l’aigua d’entrada a l’habitatge, desfent els grumolls en suspensió i evitant l’acumulació de residus. El procés és ràpid, no requereix intervencions a la instal·lació i millora la qualitat de l’aigua i allargar la vida dels electrodomèstics.

Contacte

L’ Humitat-Stop es troba al carrer les Freixes , 6 d’Espolla, si voleu més informació podeu trucar al telèfon 972 563 418 o visitar www.humitat-stop-girona.com.

