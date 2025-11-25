Humitat Stop posa fi a les humitats per capil·laritat i a la calç
L’empresa resol aquests problemes amb sistemes eficients que no requereixen fer obres
Redacció
L’empresa Humitat Stop, líder en eliminar la humitat gràcies al sistema científic HS-221, un dispositiu electrofísic sense fils que actua sobre l’origen del problema de manera definitiva, ràpida i sense necessitat de fer obres, ha estat present al Fira de Mostres de Girona aquest 2025. On els visitants van poder conèixer de prop i de primera mà els seus sistemes HS-221 i Cal-Stop. I resoldre dubtes sobre com tractar aquests problemes de la llar.
L’HS-221 és una evolució del mètode d’electroosmosi, millorant-ne el rendiment i l’efectivitat. Està certificat per la Unió Europea i per l’Institut ICNIRP, organismes que acrediten que les ones electromagnètiques emeses, de molt baixa intensitat i freqüència, no són perjudicials. El dispositiu pot instal·lar-se en tot tipus d’espais, des de soterranis fins a edificis de grans dimensions com catedrals. Segons explica Antoni Pagès, «és un sistema més econòmic que les solucions tradicionals, i un habitatge sense humitat és més confortable, saludable i incrementa el seu valor».
Sistema contra la calç
Humitat-Stop també ha ampliat la seva activitat amb el sistema Micronitzador Cal-Stop, dissenyat per eliminar la calç de les canonades i dels electrodomèstics.
El dispositiu emet un camp electromagnètic a l’aigua d’entrada a l’habitatge, desfent els grumolls en suspensió i evitant l’acumulació de residus. El procés és ràpid, no requereix intervencions a la instal·lació i millora la qualitat de l’aigua i allargar la vida dels electrodomèstics.
Contacte
L’ Humitat-Stop es troba al carrer les Freixes , 6 d’Espolla, si voleu més informació podeu trucar al telèfon 972 563 418 o visitar www.humitat-stop-girona.com.
