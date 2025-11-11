Set dècades d’ofici industrial: HECO celebra 70 anys dissenyant mobiliari a Figueres
Amb tots aquests anys de trajectòria, la companyia ha anat ampliant la seva presència a diversos mercats europeus i continua explorant nous escenaris de creixement perquè "HECO és molt més que una caixa d’eines"
Setanta anys d’història no són un repte menor, especialment en un sector tan exigent com el del mobiliari industrial metàl·lic. A Figueres, l’empresa HECO celebra aquest 2025 el seu 70è aniversari convertida en un referent nacional i internacional en el disseny i fabricació de solucions tècniques per a entorns professionals. Una efemèride que reafirma la solidesa d’un projecte nascut el 1955 i que avui continua creixent sobre els pilars de la qualitat, l’ofici i la vocació industrial.
Allò que va començar com un taller local és avui una empresa amb història, construïda gràcies a l’esforç de diverses generacions de treballadors que han transmès el seu saber fer i el seu compromís amb la qualitat. HECO ha crescut fidel als seus orígens, mantenint els processos propis i la cura pel detall que han definit la seva identitat des del primer dia. Aquesta continuïtat humana i tècnica ha estat clau per consolidar una empresa arrelada al territori i estretament vinculada al teixit industrial de l’Empordà.
Amb més de 2.000 referències de producte estàndard, una de les ofertes més àmplies del mercat, HECO cobreix necessitats que van des de bancs de treball i armaris metàl·lics fins a carros de treball i sistemes d’emmagatzematge tècnic. Però si hi ha un element que ha definit la companyia al llarg de les dècades és la seva capacitat per crear solucions a mida per a sectors tan exigents com l’automoció, l’aeronàutica, el militar o el farmacèutic, treballant per empreses i institucions com Airbus, Coca-Cola, Renfe, Seat, les Centrals Nuclears franceses o l’Exèrcit Francès.
El talent i la capacitat tècnica de HECO també han convençut marques de prestigi del sector retail i del luxe. Firmes com Massimo Dutti, Joieria Quera, Louis Vuitton, Inditex o Cosentino han confiat en l’empresa figuerenca per dissenyar i fabricar mobiliari exclusiu i funcional, capaç de reflectir la identitat i els valors de cada marca. Aquestes col·laboracions consoliden HECO com a soci industrial de confiança al panorama estatal.
Amb una clara orientació internacional, l’empresa ha anat ampliant la seva presència a diversos mercats europeus i continua explorant nous escenaris de creixement. La seva filosofia es manté intacta: oferir productes robustos, funcionals i duradors, pensats per optimitzar entorns de treball exigents i contribuir a la seguretat i eficiència industrial.
HECO no és només una fàbrica de mobiliari metàl·lic; és un projecte industrial sòlid, un exemple de constància i una peça clau del teixit econòmic empordanès. Set dècades després de la seva fundació, la companyia segueix fidel a l’esperit que la va veure néixer: treballar amb rigor, cuidar el detall i créixer amb coherència.
En paraules del seu propi lema, "HECO és molt més que una caixa d’eines". I avui, setanta anys després, ho continua demostrant.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el 'Bruixot de Mas Polità', un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- Un alcalde musulmà a Figueres
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- La menor de 14 anys del cas de matrimoni forçat no es considera víctima i ja no està sota la protecció de la Generalitat
- Joan Manuel Tajadura: una vida preservant la memòria de Cadaqués