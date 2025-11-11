Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Set dècades d’ofici industrial: HECO celebra 70 anys dissenyant mobiliari a Figueres

Amb tots aquests anys de trajectòria, la companyia ha anat ampliant la seva presència a diversos mercats europeus i continua explorant nous escenaris de creixement perquè "HECO és molt més que una caixa d’eines"

El projecte continua creixent sobre els pilars de la qualitat, l’ofici i la vocació industrial. | HECO

El projecte continua creixent sobre els pilars de la qualitat, l’ofici i la vocació industrial. | HECO / HECO

Redacció

Redacció

Figueres

Setanta anys d’història no són un repte menor, especialment en un sector tan exigent com el del mobiliari industrial metàl·lic. A Figueres, l’empresa HECO celebra aquest 2025 el seu 70è aniversari convertida en un referent nacional i internacional en el disseny i fabricació de solucions tècniques per a entorns professionals. Una efemèride que reafirma la solidesa d’un projecte nascut el 1955 i que avui continua creixent sobre els pilars de la qualitat, l’ofici i la vocació industrial.

HECO té més de 2.000 referències de producte estàndard. | HECO

HECO té més de 2.000 referències de producte estàndard. / HECO

Allò que va començar com un taller local és avui una empresa amb història, construïda gràcies a l’esforç de diverses generacions de treballadors que han transmès el seu saber fer i el seu compromís amb la qualitat. HECO ha crescut fidel als seus orígens, mantenint els processos propis i la cura pel detall que han definit la seva identitat des del primer dia. Aquesta continuïtat humana i tècnica ha estat clau per consolidar una empresa arrelada al territori i estretament vinculada al teixit industrial de l’Empordà.

La seva filosofia és oferir productes robustos, funcionals i duradors. | HECO

La seva filosofia és oferir productes robustos, funcionals i duradors. / HECO

Amb més de 2.000 referències de producte estàndard, una de les ofertes més àmplies del mercat, HECO cobreix necessitats que van des de bancs de treball i armaris metàl·lics fins a carros de treball i sistemes d’emmagatzematge tècnic. Però si hi ha un element que ha definit la companyia al llarg de les dècades és la seva capacitat per crear solucions a mida per a sectors tan exigents com l’automoció, l’aeronàutica, el militar o el farmacèutic, treballant per empreses i institucions com Airbus, Coca-Cola, Renfe, Seat, les Centrals Nuclears franceses o l’Exèrcit Francès.

Crear solucions a mida per a sectors exigents. | HECO

Crear solucions a mida per a sectors exigents. / HECO

El talent i la capacitat tècnica de HECO també han convençut marques de prestigi del sector retail i del luxe. Firmes com Massimo Dutti, Joieria Quera, Louis Vuitton, Inditex o Cosentino han confiat en l’empresa figuerenca per dissenyar i fabricar mobiliari exclusiu i funcional, capaç de reflectir la identitat i els valors de cada marca. Aquestes col·laboracions consoliden HECO com a soci industrial de confiança al panorama estatal.

Amb una clara orientació internacional, l’empresa ha anat ampliant la seva presència a diversos mercats europeus i continua explorant nous escenaris de creixement. La seva filosofia es manté intacta: oferir productes robustos, funcionals i duradors, pensats per optimitzar entorns de treball exigents i contribuir a la seguretat i eficiència industrial.

HECO no és només una fàbrica de mobiliari metàl·lic; és un projecte industrial sòlid, un exemple de constància i una peça clau del teixit econòmic empordanès. Set dècades després de la seva fundació, la companyia segueix fidel a l’esperit que la va veure néixer: treballar amb rigor, cuidar el detall i créixer amb coherència.

En paraules del seu propi lema, "HECO és molt més que una caixa d’eines". I avui, setanta anys després, ho continua demostrant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents