Giropes amplia el seu catàleg amb línies automàtiques de pesatge, inspecció i etiquetatge
Des de la seva seu a Vilamalla el grup dissenya i fabrica solucions que combinen precisió, fiabilitat i automatització per a múltiples sectors, amb presència en més de 80 països i fabricació 100% europea
Amb gairebé trenta anys de trajectòria, Giropes Group continua consolidant-se com a referent europeu en tecnologia de pesatge industrial. Des de la seva seu a Vilamalla (Girona), el grup dissenya i fabrica solucions que combinen precisió, fiabilitat i automatització per a múltiples sectors, amb presència en més de 80 països i fabricació 100% europea.
Aquest 2025, Giropes fa un nou pas endavant amb el llançament de la seva nova gamma d’equips de pesatge, inspecció i etiquetatge, dissenyada per automatitzar els finals de línia en entorns industrials de gran exigència, com ara la producció alimentària, el processament químic o les línies de producció automatitzades en el sector logístic i de l’envasament.
La nova línia inclou controladores de pes, detectors de metalls i aplicadors d’etiquetes automàtics, que aporten eficiència, traçabilitat i seguretat als processos productius, millorant el control de qualitat i reduint temps d’aturada.
Les solucions es desenvolupen i fabriquen íntegrament a Etibal, empresa del grup amb més de vint anys d’experiència en automatització i control de processos industrials. La seva integració dins de Giropes Group ha permès unir enginyeria, experiència i tecnologia per oferir solucions més completes i adaptades a les necessitats reals de cada línia de producció.
Aquest any, el grup també ha incorporat Codispe, empresa especialitzada en manteniment, calibratge i servei tècnic, amb una àmplia experiència en el sector carni i industrial. Amb aquesta incorporació, Giropes reforça la seva estructura tècnica i garanteix un servei de postvenda pròxim i altament especialitzat per a tots els seus equips i instal·lacions.
Amb aquesta aposta, Giropes Group consolida el seu compromís amb la innovació, l’eficiència i la qualitat industrial, posicionant-se com un soci estratègic per a empreses que busquen optimitzar els seus processos de producció i control.
Per a més informació, podeu visitar la seva seu al Polígon Empordà Internacional, al carrer Molló, 3 o visitar la seva web www.giropes.com. També podeu enviar un correu a giropes@giropes.com o trucar al 972 527 212.
