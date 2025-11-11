Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ClimaProtec cuida la teva caldera aquest hivern

L’empresa ofereix plans de cobertura per a calderes de gas, de biomassa i de gasoil, amb assistència 24 hores i revisió anual inclosa

ClimaProtec té disponibles dos plans de cobertura per fer el manteniment de les calderes.

ClimaProtec té disponibles dos plans de cobertura per fer el manteniment de les calderes. / CLIMAPROTEC

Redacció

Redacció

Roses

Amb l’arribada del fred, la caldera es converteix en un element essencial per garantir el confort a la llar. Tanmateix, sovint no se li dóna la importància que mereix fins que apareixen els primers problemes. Mantenir-la en bon estat no és només una qüestió de comoditat, sinó també de seguretat, eficiència i estalvi. Per aquest motiu, és important comptar amb una empresa de confiança com ClimaProtec, que soluciona amb rapidesa els imprevistos que puguin sorgir.

L’empresa ofereix cobertura per a diversos tipus de calderes segons la font d’energia que utilitzen: gas, biomassa i gasoil. Les calderes de condensació funcionen amb gas natural i aprofiten la calor del vapor d’aigua generat en la combustió, fet que permet un rendiment més alt i un estalvi de fins al 35% en la factura del gas.

Les calderes de biomassa fan servir combustibles biodegradables, com la llenya de proximitat, i són una de les opcions més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Finalment, les calderes de gasoil són habituals en zones on no hi ha canalització de gas i continuen sent una alternativa eficient per a aquests indrets.

Amb ClimaProtec teniu disponibles dos plans de cobertura per fer el manteniment de la vostra caldera i resoldre els problemes que puguin sorgir: el Basic i el PLUS 24. Quan la caldera està neta i en bon estat, consumeix menys energia per escalfar l’aigua o l’habitatge. Això es tradueix en factures més baixes i en una menor petjada ambiental.

Una simple posada a punt pot millorar notablement el rendiment energètic. Com qualsevol altre equipament, una caldera ben cuidada dura més anys. El manteniment periòdic redueix la corrosió, l’acumulació de residus i el desgast de les peces, cosa que pot allargar significativament la seva vida útil.

Per aquest motiu, els plans Basic i PLUS 24 inclouen la revisió anual de les calderes de gas, gasoil i biomassa, el certificat de manteniment, la posada a punt per a l’hivern, atenció telefònica d’urgències les 24 hores i garantia de sis mesos en les reparacions.

Amb el PLUS 24 s’ofereix una cobertura més àmplia, amb mà d’obra de la primera avaria inclosa i reparació urgent en menys de 24 hores. Per a més informació, podeu consultar la web www.climaprotecsl.com o trucar al 972 658 419.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents