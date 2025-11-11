ClimaProtec cuida la teva caldera aquest hivern
L’empresa ofereix plans de cobertura per a calderes de gas, de biomassa i de gasoil, amb assistència 24 hores i revisió anual inclosa
Amb l’arribada del fred, la caldera es converteix en un element essencial per garantir el confort a la llar. Tanmateix, sovint no se li dóna la importància que mereix fins que apareixen els primers problemes. Mantenir-la en bon estat no és només una qüestió de comoditat, sinó també de seguretat, eficiència i estalvi. Per aquest motiu, és important comptar amb una empresa de confiança com ClimaProtec, que soluciona amb rapidesa els imprevistos que puguin sorgir.
L’empresa ofereix cobertura per a diversos tipus de calderes segons la font d’energia que utilitzen: gas, biomassa i gasoil. Les calderes de condensació funcionen amb gas natural i aprofiten la calor del vapor d’aigua generat en la combustió, fet que permet un rendiment més alt i un estalvi de fins al 35% en la factura del gas.
Les calderes de biomassa fan servir combustibles biodegradables, com la llenya de proximitat, i són una de les opcions més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Finalment, les calderes de gasoil són habituals en zones on no hi ha canalització de gas i continuen sent una alternativa eficient per a aquests indrets.
Amb ClimaProtec teniu disponibles dos plans de cobertura per fer el manteniment de la vostra caldera i resoldre els problemes que puguin sorgir: el Basic i el PLUS 24. Quan la caldera està neta i en bon estat, consumeix menys energia per escalfar l’aigua o l’habitatge. Això es tradueix en factures més baixes i en una menor petjada ambiental.
Una simple posada a punt pot millorar notablement el rendiment energètic. Com qualsevol altre equipament, una caldera ben cuidada dura més anys. El manteniment periòdic redueix la corrosió, l’acumulació de residus i el desgast de les peces, cosa que pot allargar significativament la seva vida útil.
Per aquest motiu, els plans Basic i PLUS 24 inclouen la revisió anual de les calderes de gas, gasoil i biomassa, el certificat de manteniment, la posada a punt per a l’hivern, atenció telefònica d’urgències les 24 hores i garantia de sis mesos en les reparacions.
Amb el PLUS 24 s’ofereix una cobertura més àmplia, amb mà d’obra de la primera avaria inclosa i reparació urgent en menys de 24 hores. Per a més informació, podeu consultar la web www.climaprotecsl.com o trucar al 972 658 419.
