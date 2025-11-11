Bon Port continua avançant i ofereix un nou servei de peritatge d’embarcacions
L’empresa va ser fundada el 2022 per Sergi Segura Trull, capità de la Marina Mercant i llicenciat en Nàutica i Transport Marítim
Des de Figueres, l’empresa Bon Port Marine Services s’ha consolidat com un referent en el sector nàutic per la seva professionalitat, experiència i atenció personalitzada i integral. Fundada el 2022 per Sergi Segura Trull, capità de la Marina Mercant i llicenciat en Nàutica i Transport Marítim per la UPC. Segura compta amb quasi una dècada d’experiència a la marina mercant, navegant a bord de vaixells de petroli i gas per oceans de tot el món i transitant canals com Suez i Panamà. Aquest projecte reflecteix el seu desig de compartir coneixements i experiència, tant amb el sector d’esbarjo com amb el professional. Per aquest motiu, Bon Port ofereix diversos serveis com de patró d’embarcacions, gestions administratives i de peritatge.
L’últim que ha incorporat a la seva cartera és el de peritatge d’embarcacions, una especialitat que requereix coneixement tècnic i rigor. L’empresa compta amb un professional acreditat com a Pèrit Judicial en Valoració d’Embarcacions d’Esbarjo, capaç d’elaborar informes pericials exhaustius i de confiança.
Els informes pericials serveixen per determinar el valor fiscal o de mercat de l’embarcació en un canvi de bandera o per a una pòlissa d’assegurança, entre d’altres, però també per saber-ne l’estat o condició real del vaixell en qualsevol operació de compravenda.
Cada informe s’elabora amb detall i per garantir el millor servei, si és necessari, el professional es desplaça fins on es troba el vaixell per avaluar-lo. Si cal, també pot defensar el dictamen en seu judicial. «El nostre objectiu és oferir tranquil·litat al client. Que sàpiga exactament quin valor té la seva embarcació i que les seves decisions es basin en dades sòlides i professionals», expliquen des de Bon Port.
Trasllats d’embarcacions
L’empresa ofereix un servei professional de trasllat per mar, disponible per a particulars, empreses nàutiques i llogaters. Ja sigui per transportar embarcacions recentment adquirides, noves o d’ocasió, o simplement per portar el vaixell fins al port nacional o estranger on desitja el client amarrar-lo, a Bon Port disposen del coneixement, l’experiència, les eines i els recursos per a realitzar el trasllat amb la màxima brevetat possible.
Servei de patró
L’empresa també ofereix un servei de patró d’embarcacions, perquè els propietaris o llogaters gaudeixin d’unes vacances relaxades i sense preocupacions. Gràcies a la seva formació universitària i a la trajectòria a la marina mercant poden garantir una base sòlida en seguretat i navegació. A més, tenen una àmplia experiència en embarcacions d’esbarjo i un profund coneixement de la Costa Brava i les Illes Balears. Bon Port, també es caracteritza per la professionalitat i treballen amb la màxima discreció, perquè qui ho desitgi pugui gaudir del mar de manera segura. «Volem que els nostres clients no tinguin preocupacions. Nosaltres ens encarreguem de tot perquè ells només hagin de gaudir del seu temps i de la mar», destaca Sergi Segura. Amb una filosofia clara, passió per la mar i servei amb excel·lència, Bon Port s’ha guanyat la confiança d’un sector exigent.
Contacte
Per a més informació podeu trucar al telèfon 619 947 912 , visitar la seva web www.bonportmarineservices.com o enviar un correu a bonportmarineservices@gmail.com. I si no us voleu perdre cap novetat, podeu seguir-los a Instagram @bon_port_marine_services.
