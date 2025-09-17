Empreses
ILUNION celebra el seu 10è aniversari convertint els seus treballadors en “monedes de canvi” per reconèixer el valor humà
Ha presentat el nou posicionament de marca ‘Canviant la manera de veure valor’, protagonitzat per empleats i empleades que representen la diversitat del grup
Redacció
ILUNION ha presentat avui, amb motiu del seu 10è aniversari, el seu nou posicionament de marca, ‘Canviant la manera de veure valor’, una acció que s’articula entorn de més de 47.000 monedes commemoratives i d’una campanya en mitjans que es difondrà a nivell nacional.
D’una banda, la col·lecció de 10 monedes amb els rostres d’empleats i empleades representen la diversitat en el seu sentit més ampli: persones amb discapacitat, dones directives, professionals majors de 55 anys, treballadors de diferents nacionalitats i persones que han afrontat situacions de vulnerabilitat.
D’altra banda, l’spot de campanya, rodat a la seu central de la companyia, Torre ILUNION, a l’hotel ILUNION Atrium i a la planta de gestió tèxtil de Vallecas, és protagonitzat per l’actriu Belén González del Amo, que, a més, té discapacitat visual.
A l’anunci, ella llança una moneda a l’aire per recordar que el valor no està en el que veiem, sinó en el que reconeixem en els altres. Al seu costat hi apareixen diferents professionals d’ILUNION que encarnen aquesta diversitat i la professionalitat dels quals fa possible que cada servei ofert tingui un impacte real en les persones i en la societat.
Ambdues iniciatives —la campanya i les monedes— formen part d’un mateix relat creatiu que vol fer visible que el talent no entén d’etiquetes i que el veritable valor es troba en les persones.
Deu anys demostrant que el que és social i econòmic són compatibles
En la seva primera dècada de vida, ILUNION ha assolit més de 1.300 milions d’euros de facturació i una plantilla de més de 45.000 persones, de les quals més de 17.000 tenen discapacitat o es troben en situació de vulnerabilitat. Només el 2024 va invertir més de 120 milions d’euros a continuar creixent i generant ocupació.
Recolzada pels seus accionistes, ONCE i Fundació ONCE, ILUNION, un model empresarial únic al món, reinverteix el 100% dels seus beneficis en noves oportunitats laborals i empresarials.
“El nostre major assoliment ha estat convertir el valor econòmic en una palanca per multiplicar el valor social. Amb aquesta campanya volem convidar la societat i el món empresarial a canviar la mirada i reconèixer el veritable valor de l’humà”, va afirmar la directora de Màrqueting i Comunicació d’ILUNION, Esther Morell.
Una campanya amb impacte en la societat
L’spot de la campanya ha estat creat per l’agència &Rosàs i planificat en mitjans per Initiative. Es difondrà durant tres setmanes a televisió, ràdio, cinema, plataformes digitals i xarxes socials, a nivell nacional.
A més, ILUNION distribuirà més de 47.000 monedes físiques entre empleats, clients, directius d’empreses, institucions i mitjans de comunicació com a invitació a sumar-se a aquest canvi de mirada.
Diversitat com a motor de futur
El cor d’ILUNION el formen els seus més de 45.000 empleats, repartits en més de 500 centres de treball a Espanya, Colòmbia i Portugal. Amb presència en diversos sectors oferint serveis turístics, de gestió tèxtil, contact center, sociosanitaris, economia circular, manteniment, seguretat, neteja, accessibilitat, IT i comunicació inclusiva, el grup empresarial és avui un referent internacional d’inclusió i sostenibilitat.
Amb una plantilla diversa, paritària i amb un 60% de dones al seu comitè de direcció, ILUNION demostra que la veritable riquesa d’una empresa resideix en la seva capacitat per incloure i valorar totes les persones.
