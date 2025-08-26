Immo Somnis amplia la seva presència i obre oficina a l’Escala

El nou local de la immobiliària està situat davant del port, on oferirà serveis personalitzats de compravenda i lloguer d’habitatges a tota la comarca

La nova oficina de Immo Somnis a l’Escala.

La nova oficina de Immo Somnis a l'Escala.

L’Escala

Immo Somnis continua creixent a l’Empordà. L’empresa, amb seu principal a Roses, ha inaugurat una nova oficina a l’Escala, situada al carrer Romeu de Corbera, 28, just davant del port. L’espai, modern i proper, respon a la filosofia que defineix la immobiliària: «tu somia, nosaltres ho fem realitat».

Serveis immobiliaris adaptats

L’assessoria ofereix un ampli ventall de serveis: compravenda d’immobles, lloguer anual i lloguer amb opció a compra, una fórmula que facilita l’accés a l’habitatge a joves i famílies que no poden accedir a una hipoteca tradicional.

El tracte directe i familiar és una de les grans fortaleses de l’empresa, avalada per les nombroses ressenyes positives dels clients. A més, Immo Somnis s’encarrega de tots els tràmits postvenda —registre, notaria, impostos i gestions administratives— per garantir tranquil·litat tant a compradors com a venedors.

L’empresa col·labora amb brokers immobiliaris per aconseguir les millors condicions hipotecàries, comparant entre diferents entitats bancàries i oferint a cada client l’opció més adequada.

Immobiliaria de referència

Tot i que opera a tot Catalunya, Immo Somnis té el focus posat a l’Alt i el Baix Empordà. Amb l’obertura d’aquesta nova oficina a l’Escala, consolida la seva expansió i es posiciona com una de les immobiliàries de referència a la Costa Brava.

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web www.immosomnis.com, trucar al 972 091 430 o enviar un correu a info@immosomnis.com.

