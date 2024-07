Zetas, Millennials i boomers enganxats a l'esport gràcies a les xarxes socials

7 de cada 10 espanyols afirmen que els esportistes professionals generen confiança com a prescriptors de marca. Un estudi de la plataforma de comerç electrònic Miravia, patrocinador dels Jocs Olímpics, analitza la capacitat d'influència que tenen els esportistes a les xarxes socials.

Les noves generacions són els que hi confien més, encara que els més grans també mostren un alt grau d'acceptació.

Tots consideren que els esportistes són font d'inspiració i els agrada saber-ne més sobre els hàbits i l'estil de vida. La medallista olímpica Ana Peleteiro és conscient d'aquesta responsabilitat:

"Una cosa és que tu siguis mal exemple per a un adult, que ja està format com a ésser humà, però una altra cosa és que el teu siguis mal exemple per a un nen, que s'està creant com a persona".

Segons l'estudi, gairebé la meitat dels espanyols diuen haver comprat alguna vegada per recomanació d'un influencer i el 83% utilitza les xarxes socials per buscar moda i tendències.

Més de la meitat dels espanyols pensa que les marques haurien d'apostar més pels esportistes com a ambaixadors pels valors que promouen, com ara superació, resiliència i esforç. El nedador artístic Denis González reconeix que li agrada mostrar què fa:

"M'encanta també mostrar què faig jo al meu dia a dia, com supero segons quins moments de la meva vida. Que no tot és de roses, però que de tot se'n surt."

Segons aquest mateix estudi de Miravia, més de la meitat dels espanyols afirma tenir més interès en els Jocs Olímpics gràcies al paper que tenen alguns atletes a RRSS.