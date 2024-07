NONA Concept Store obre botiga a Figueres

Al carrer Mestre Manuel de Falla 2, a la plaça del Sol de Figueres, ha obert una botiga convertida en llar. O, dit d’una altra manera, una casa transformada en concept store.

NONA Concept Store és un espai on deixar-se seduir pel disseny, la creativitat i l’artesania d’arreu del món. Hi trobareu una delicada selecció de peces de mobiliari, decoració i complements personals que la converteix en una llar de bellesa sincera.

«Per nosaltres és molt important poder passar la mà per sobre d’una peça i sentir que està feta amb elements reals, que els pots reconèixer, amb els quals connectes. Materials d’alta qualitat, treballats amb la cura i l’atenció al detall que la seva pròpia naturalesa demana. Des del caixmir de Katmandú al vímet de Bali. Col·laborem amb marques que entenguin i comparteixin aquesta filosofia amb nosaltres. Que, des de casa, ens obrin una finestra a la natura», ens explica Nona Ibarz, l’ànima d’aquest nou concepte de botiga de mobiliari que ha obert a Figueres.

Peces artesanes

A més, afegeix que «la nostra concept store és un recull de peces d’art que ens han captivat, de persones que a través de la seva mirada i amb la seva història ens inspiren. Una antologia d’objectes dissenyats per artesans i artesanes portats directament al cor de l’Alt Empordà».

Des de NONA Concept Store trobareu peces que «també ens ajuden a transmetre un estil de vida autèntic, lligat a la calidesa mediterrània, un estil sense artifici al qual nosaltres hem anomenat l’essència de la vida càlida que volem compartir», assenyala Nona Ibarz.

Nona Ibarz, l’ànima del concept store. / CEDIDA A L’EMPORDÀ

Un espai viu

NONA Concept Store es planteja com un espai viu amb col·leccions càpsula, pop up’s, activitats paral·leles, o l’arribada de peces úniques. Per a no perdre-us res, podeu mantenir-vos informats a través del seu Instagram @nona.conceptstore.

A més, si aneu a la concept store trobareu personal especialitzat que us aconsellarà i us ajudarà a trobar la peça que busqueu per transmetre allò que voleu. L’horari comercial és de dimarts a divendres de 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 a les 8 del vespre. Els dissabtes obren tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.

NONA Jardí

Si entreu per l’accés pel Passeig Nou, 7, o passejant a través de les seves estances i peces, arribareu al meravellós jardí de la NONA, on d’aquí a poc temps podreu fer una pausa per prendre un cafè o un suggeridor aperitiu.