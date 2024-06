Calma outdoor inaugura un showroom a Girona, aquest ha estat ideat, pensat i dissenyat per Ricard Vicens, project manager de la marca, s'inspira en la bellesa de la seva terra natal i convida a explorar una selecció exquisida de mobles d'exterior i aptes per a interior. En aquest espai, es descobreix l'essència mediterrània i l'artesania en cada detall mentre el visitant se submergeix en un oasi de tranquil·litat i disseny. Un lloc on la natura i l'elegància es fusionen.

El nou show-room de Calma Outdoor pot convertir-se en una font d'inspiració per a arquitectes, interioristes i decoradors, en oferir un ambient de treball que fusiona l'elegància, la funcionalitat i la sostenibilitat. Així mateix, el consumidor final pot trobar les peces de la marca que són tendència i triomfen internacionalment. L'espai destaca per la seva capacitat per transmetre harmonia i equilibri a través de línies netes i dissenys atemporals. Utilitza materials nobles i sostenibles, la fusta, la graveta, la ceràmica i el jardí vertical, que es combinen per crear un espai exclusiu que evoca la bellesa natural de la terra. L'elecció de materials nobles i sostenibles com la fusta i la graveta, juntament amb la ceràmica, aporten una sensació de calidesa i elegància alhora que destaquen el compromís de la marca amb la qualitat i el respecte pel medi ambient. El jardí vertical, per la seva banda, introdueix un toc de natura a l'interior, creant un ambient fresc i acollidor que convida a la relaxació i a la inspiració.

Acte d'inauguració del Showroom. / Cedida a l'Empordà

Algunes de les seves peces mítiques conviuen en total harmonia amb l'entorn, entre les quals destaquen: la Brava, la taula amb taulell de ceràmica de la Bisbal i dissenyada per Andreu Carulla que també dissenya l'ombra Om Wood; el cadireta / tamboret Bolet; la butaca, sofà i puf Lou d'Inma Bermúdez; les làmpades de ceràmica de la Bisbal Normal dissenyades per Carulla; l'icònica butaca amb reposapeus Boomerang d 'André Ricard; les catifes Masia d 'Andreu Carulla i la Cuina, dissenyat de Run Studio; la clàssica cadira Coqueta de Pete Sans o les lluminàries Xica i Xanca dissenyades per Crous Calogero.

Un compromís amb la qualitat i el respecte pel medi ambient, el showroom de Calma Outdoor reflecteix la passió pel disseny i la natura. La disposició de les peces, la il·luminació i la combinació d'elements naturals inspiren a crear espais visualment atractius, funcionals i respectuosos amb l'entorn.