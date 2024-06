BSB Data, pioners a l’estat amb un sistema de Tesla i Enphase

Seguretat i sostenibilitat s’han convertit en dues claus importants en l’economia global. Des de fa vuit anys, la companyia altempordanesa Big SafeBox Data (BSB Data) s’ha convertit en un referent en la gestió i emmagatzemament segur de dades informàtiques. I a partir d’ara, també és pionera en sostenibilitat en convertir-se en la primera empresa de l’estat que utilitza un sistema d’energia Powerwall de Tesla combinat amb els nous microinversors d’Enphase Energy preparats per xarxes intel·ligents i dissenyats per adaptar-se a l’última generació de mòduls fotovoltaics d’alta eficiència.

El sistema permet a aquesta empresa que fa un ús intensiu de la xarxa elèctrica, tenir la meitat del seu consum energètic de refrigeració amb renovables i reduir la seva petjada de carboni en més de tres tones anuals, segons el seu cap d’operacions Manel Garre. El sistema està integrat per setze mòduls fotovoltaics de 550 W, connectats individualment amb microinversors model iQ8P i una bateria Tesla de 13,5 kW. D’entrada, el nou equipament permet alimentar en cas d’emergència el sistema de refrigeració d’aquest centre de dades, indispensable per mantenir una temperatura òptima de treball al maquinari de BSB Data. Així mateix, en independitzar-se del sistema d’alimentació actual, permet ampliar el temps de suficiència en cas d’incidències a la xarxa elèctrica. Segons dades de l’empresa instal·ladora WINenergia, això permet «una autonomia al sistema de quasi cinc hores», explica Xevi Palomé Pont.

Innovació i seguretat

Un dels avantatges dels nous microinversors que estrena aquest projecte, sobre els estàndard del mercat, és que s’instal·len a cada mòdul que s’uneixen entre ells en paral·lel. D’aquesta manera, en cas que una de les plaques fotovoltaiques entri en ombra, és a dir, que no rebi els raigs del sol totalment o parcial, la resta de mòduls continuaran a màxim rendiment. El mateix succeeix en cas d’avaria parcial o total, sense que afecti la resta de la instal·lació. A més, permet una fàcil escalabilitat que, en cas de confirmar-se les previsions de BSB Data, podria doblar-se abans d’acabar 2024. Tot aquest sistema és monitoritza a temps real amb eines dels mateixos fabricants, que BSB Data espera fusionar en una única eina per afegir-la als nombrosos penells de control d’aquesta empresa de Vilamalla. La companyia compta amb un altre centre a la Garrotxa, que amplia la seguretat de les dades emmagatzemades en els seus servidors.

Un dels avantatges addicionals del nou sistema és que, des de la mateixa sortida dels microinversors, treballa amb corrent altern, menys perillós que la continua d’altres sistemes en cas d’actuacions d’emergència com incendis. «Treballar amb menys tensió, facilita l’accés dels bombers i limita els riscos. Encara més, en cas d’avaria deixa de generar electricitat automàticament, cosa que no passa amb la resta», indica Darío Gallego d’Enphase Energy.

Una altra de les novetats dels microinversors estrenats a Vilamalla és un sistema anomenat ratxa que permet generar energia a partir de primera hora del matí fins a acabar el dia, gràcies a una tecnologia patentada que l’acumula en uns petits condensadors en hores de poca radiació solar.

Més de 4.000 clients

Big SafeBox Data compta amb més de quatre mil clients repartits arreu del món. Des de particulars a empreses de petites dimensions, a grans companyies que fan un ús intensiu de dades com el grup Pachá d’Ibiza, Global Tank amb més de 200 benzineres a Europa o TradeInn, l’empresa de comerç electrònic de Celrà amb cinc milions d’usuaris a 193 països.

IA per a totes les empreses

Big SafeBox Data és un centre de dades únic a tot Espanya que ofereix solucions de còpia de seguretat compatibles amb el reglament europeu de protecció de dades (GDPR), amb la tecnologia d'una de les empreses líders del sector Qnap (Quality Network Appliance Provider), especialitzada en solucions d'emmagatzematge. Des del seu naixement el 2016, no ha deixat d'incorporar equipaments que redunden en la seguretat, però també amplien la seva oferta de serveis. L'última, permet oferir màquines virtuals a empreses interessades a integrar o desenvolupar Intel·ligència Artificial (IA). La capacitat d'emmagatzematge actual és d'1,5 petabytes, té 550 unitats virtuals i dos terabytes de memòria RAM. El nou sistema de bateries de Tesla, amb un innovador sistema de gestió d'energia i baix nivell de soroll, no és l'única tecnologia que utilitza BSB Data de l'empresa d'Elon Musk. També utilitzen el seu servei d'internet per satèl·lit, Starlink, que instal·len així mateix als seus clients.