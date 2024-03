Cepsa es consolida com a referent en la gestió eficient de l'aigua, segons la valoració internacional CDP.

Cepsa consolida la seva posició com a líder global del sector en la gestió d'aigua i clima per quart any consecutiu, segons l'agència internacional de ràting CDP. La companyia ha aconseguit la qualificació A-, màxima puntuació mundial del sector oil & gas integrat, i ha adquirit la categoria de lideratge en seguretat hídrica, un reconeixement que només ha aconseguit el 4% de les empreses del seu sector. Així mateix, Cepsa ha estat reconeguda com a líder de la seva indústria, en canvi, climàtic i s'ha consolidat entre el 18% de les companyies del sector que han obtingut aquest reconeixement.

L'organització sense ànim de lucre CDP ha analitzat l'exercici de més de 23.000 empreses de tots els sectors i països, fet que la converteix en la principal plataforma d'informació mediambiental del món. De les 4815 empreses que ha avaluat en matèria d'aigua, Cepsa ha obtingut una puntuació superior a la mitjana europea (C) i a la mitjana del sector (B-), destacant en impactes positius de negoci, consum d'aigua i polítiques corporatives desenvolupades quant a la gestió dels recursos hídrics. En aquest sentit, la companyia té com a objectiu reduir en un 20% la captació d'aigua dolça en zones d'estrès hídric el 2025 respecte a la seva utilització el 2019. Aquesta decisió és una de les més ambicioses del sector energètic a escala internacional, suposarà un estalvi de més de 3 milions de metres cúbics d'aigua dolça a l'any.

Mar Perrote, directora de Seguretat, Medi Ambient i Qualitat de Cepsa, ha ressaltat: "Els excel·lents resultats que hem aconseguit en aquest ràting demostren que estem en la direcció adequada pel que fa a la gestió de l'aigua, situant-nos a l'avantguarda del nostre sector. A Cepsa estem fermament compromesos amb l'ús eficient i responsable d'aquest recurs essencial per a la vida. L'economia circular és una palanca fonamental per ser referents a la transició energètica".

Com a part del seu compromís sostenible amb l'optimització de la gestió de l'aigua, la companyia ha inaugurat recentment una planta de reutilització d'aigües residuals al Parc Energètic San Roque (Cadis), cosa que permet reduir un 25% el consum d'aigua emprat en la seva activitat i un 53% si se suma a la resta d'actuacions d'optimització i eficiència escomeses en els darrers tres anys al centre industrial. Així mateix, el seu acord amb l'empresa pública d'Aigües i Serveis del Camp de Gibraltar (ARCGISA) permetrà a Cepsa fer servir l'aigua reciclada de la futura estació depuradora d'aigües residuals de la comarca que destinarà a produir hidrogen verd. La companyia també promou iniciatives per reduir el consum d'aigua dolça, com ara el projecte de millora a la planta de tractament d'efluents líquids del Parc Energètic La Rábida (Huelva), per aconseguir estalviar un 7% de l'aigua que extreu anualment aquesta instal·lació.