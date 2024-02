La Fundación Jiménez Díaz s'ha convertit en el primer hospital d'alta complexitat Carboni Neutral d'Espanya en compensar al 100% la seva empremta de carboni el 2023.

Per això ha comptat amb la companyia CO2 Revolution -certificada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern d'Espanya-, que ha comprovat i verificat les emissions de gasos d'efecte hivernacle que allibera a l'atmosfera el centre madrileny d'alta complexitat durant el desenvolupament de la seva activitat productiva. Posteriorment, l'hospital ha procedit a la compensació de les mateixes mitjançant la reforestació de dues grans àrees de muntanya desarborada a Quireza i Vilar, al municipi de Cerdedo-Cotobade, a Pontevedra.

Tal com destaca el doctorJavier Arcos, gerent i director mèdic de l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, “convertir-nos el 2023 a 'Carbono Neutral' compensant la totalitat de les nostres emissions alhora que promovem la conservació de la natura i millorem la biodiversitat és un pas més que ratifica el nostre compromís amb la societat i amb el planeta”. “Tot això sense renunciar als nostres elevats estàndards de qualitat assistencial, sinó tot al contrari, ampliant-los a l'àmbit de la responsabilitat ambiental. Perquè des de la Fundació Jiménez Díaz entenem que tenir cura del medi ambient és tenir cura de les persones”, afegeix.

Per obtenir l'empremta de l'hospital ha calgut calcular les emissions, directes i indirectes, que genera cada departament fins a estimar un volum de 9.518 tones anuals de CO2 equivalent (CO2e); un càlcul que ha dut a terme la CO2 Revolution. Una vegada verificada aquesta xifra, i atenent la qualitat dels arbres de captar el CO2 de l'atmosfera, s'han dut a terme les reforestacions a la província de Pontevedra per aconseguir que aquestes recuperin la seva capacitat d'actuar com a embornals de carboni i contribueixin de manera directa a la mitigació del canvi climàtic.

La primera zona d'actuació es troba al paratge de Quireza, al municipi de Cerdedo-Cotobade. Es tracta d'una muntanya incendiada que va perdre la coberta forestal arbòria, i on no s'ha produït una regeneració natural de l'arbrat. La intervenció ha consistit en la restauració del bosc autòcton per tornar-lo al seu estat original. La superfície reforestada arriba a les 16,6 ha, per a les quals s'han fet servir predominantment coníferes (combinades amb altres espècies).

La segona intervenció s'ha centrat en l'espai natural de Vilar, al mateix municipi, i consisteix en el repoblament d'una muntanya desarborada, combinada amb pastures arbustives i zones de matoll, on s'ha creat un resplendent bosc atlàntic de 26,8 ha format per cedres, bedolls, salzes i altres espècies adaptades al terreny, totes elles autòctones. En totes dues actuacions s'ha fet servir planta forestal amb certificat i passaport biosanitari.

Aquesta nova fita se suma al compromís mediambiental de la Fundació Jiménez Díaz que, des del 2021, desenvolupa el programa MAS+ (Medi Ambient i Salut), un ambiciós pla d'acció transversal amb què assumeix la responsabilitat de reduir les seves emissions a través de diferents accions que van des de la promoció d'unes pràctiques mèdiques més sostenibles fins a afavorir el transport sostenible. “Estem duent a terme una gestió ambientalment responsable dels residus basada en la reducció, reciclatge i reutilització dels diferents materials. Hem aconseguit millorar l'eficiència energètica dels nostres equipaments, i mantenim la nostra ferma aposta per la investigació, la digitalització i la innovació a l'assistència mèdica”, detalla el doctor Arcos.

A tall d'exemple, l'hospital ha aconseguit reduir el consum de paper en un 16,4% en dos anys, s'ha aconseguit un augment del 17% de les consultes no presencials i s'han incrementat notòriament les reunions per videoconferència.

Així mateix, s'han habilitat aparcaments de bicicletes i punts de recàrrega per a cotxes elèctrics al recinte i s'han incrementat els sistemes de recollida selectiva de residus farmacèutics a totes les dependències amb l'objectiu d'aconseguir la revaloració dels diferents materials d'envasament i assegurar-ne la correcta inertització dels compostos químics perillosos per al medi ambient.

Pel que fa a les actuacions hospitalàries, han aconseguit reduir un 13,5% l'empremta de carboni associada al consum hospitalari d'inhaladors d'ús crònic. S'ha retirat l'òxid nitrós (un dels principals GEH) i s'ha disminuït el consum de desflurà. Actualment s'estan desenvolupant tècniques per captar, eliminar i reciclar els gasos anestèsics.

Finalment, en els darrers anys s'ha procedit a la substitució programada dels sistemes de climatització per altres de més eficients, s'han unificat les produccions de fred per retallar el consum energètic i s'hi ha incorporat la tecnologia LED al 100% dels punts d'il·luminació. , tant interior com exterior. Gràcies a aquestes mesures, s'ha aconseguit evitar l'emissió de deu tones de GEH, cosa que equival a una reducció del 14,07% del total anual.