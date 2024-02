Si t’agrada l’esport i vols formar part de l’equip de la piscina municipal de Roses, aquesta és la teva oportunitat. MP Promoció i Desenvolupament de Roses SL, la societat municipal que gestiona l’equipament, necessita incorporar quatre monitors/es esportius/ves per a les seves instal·lacions.

Per optar a una d’aquestes places, has de complir els requisits que s’especifiquen a les bases del concurs oposició lliure, que pots consultar a www.piscinaroses.cat/documents (apartat Altres), sol·licitar-les per correu electrònic a director@piscinaroses.cat o recollir-les a la recepció del centre.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de febrer de 2024 a les 14 hores. Les sol·licituds s’han de presentar a la Piscina Municipal de Roses, situada a la carretera del Mas Oliva, 39.