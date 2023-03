El col·lectiu de la restauració creix a Santa Margarida, Roses. El divendres 24 de març es va inaugurar el Restaurant Express 1961, un establiment creat per un equip de professionals amb una àmplia experiència. L’objectiu que els mou és poder oferir als clients un vessant modern del més tradicional estil mediterrani.

El restaurant està ubicat a escassos minuts de la platja i és proper a la zona hostalera i comercial de Santa Margarida. Una situació molt atractiva, sobretot en temporada alta. L’Express, però, no és un restaurant convencional al qual vas a menjar i prou. La clientela ha de tenir clara la idea que trencarà amb el concepte de cuina convencional i han de presentar-se amb ganes d’innovació culinària per poder gaudir a través de plats propis i únics del xef. «Busquem aportar una perspectiva moderna de la cuina mediterrània a través de la cuina d’autor», explica en Ricard Olivés, propietari del restaurant. A través d’aquest concepte es ressalta l’estil propi del restaurador i el seu segell personal basat en l’experiència, les vivències i la seva història, tant professional com personal. El muntatge dels plats i la posada en escena és, en aquest context, un aspecte rellevant a destacar. Amb l’objectiu que els plats presentats siguin un producte únic de l’Express 1961, el caràcter innovador a l’hora de fer-ho i muntar-ho és essencial.

En consonància amb el tipus de cuina que ofereixen, l’ambientació del local és agradable i clarament elegant. Tenen com a element principal un dels antics trens turístics ‘Expres’ de Roses que, de fet, és el que dona nom al restaurant. «Hem volgut crear un espai que convidi a acudir-hi ben vestit», diu Olivés. D’aquesta forma, segmenta el seu públic i es desmarca dels restaurants veïns; turístics i casuals. De fet, el propietari ja aclareix que, tot i no adreçar-se a un públic d’edat concreta, sí que enfoquen el seu servei a «una clientela amb un nivell adquisitiu una mica alt».

Producte local

El Restaurant ofereix servei de carta i, de dimarts a divendres, també presenta l’opció d’un menú setmanal de migdia que rondarà els vint euros. Ambdues opcions estaran subjectes a canvis depenent del producte de temporada, ja que treballen amb productes de proximitat comprats al mercat local del municipi. Olivés afegeix que, més endavant, tenen pensat ampliar les opcions i incorporar també un menú de cap de setmana que giri entorn els vint-i-cinc euros.

Des de pràcticament els dotze anys que treballa a l’hostaleria, en Ricard Olivés enfronta aquest repte amb ganes i amb el suport d’un equip experimentat de tres persones a cuina i tres més a sala. Tot i que el restaurant està situat en una zona turística molt freqüentada durant l’estiu i que sol descansar la resta de l’any, la clientela podrà gaudir dels serveis del Restaurant Express 1961 durant tot l’any, exceptuant els mesos de gener i febrer quan l’equip d’hostalers gaudirà de les seves vacances.