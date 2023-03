Al cor de la Costa Brava, el Club Nàutic l’Escala ofereix tranquil·litat, unes instal·lacions modernes i una completa oferta d’activitats i serveis perquè la teva estada sigui un plaer. Amb 944 amarratges de fins a 22 metres a la teva disposició i més de 50 anys d’experiència donant servei a embarcacions i persones amb l’excel·lència com a objectiu, al Club trobaràs un equip de professionals preparat per assistir-te i brindar-te tota la informació necessària per treure’n el màxim profit a la teva visita.

Àmplia oferta turística I és que, des de la seva situació privilegiada, permet gaudir d’unes condicions òptimes per navegar i descobrir un marc natural incomparable. El Club Nàutic l’Escala es troba molt a prop de les ruïnes d´Empúries i els Parcs Naturals del Montgrí i les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà. Des de l’Escala, per altra banda, és molt senzill accedir a la rica oferta cultural, històrica, gastronòmica i paisatgística de l’Empordà. El port compta amb prop de 700 socis i ofereix amarradors de lloguer disponibles per recalar una o diverses nits, així com interessants paquets de promocions i descomptes per a estades més llargues. Esports nàutics D’altra banda, al Club podràs gaudir dels esports nàutics com són la vela lleugera i de creuer, el rem de mar, el caiac o l’stand up paddle. També llogar embarcacions i motos aquàtiques, així com obtenir titulacions nàutiques. A més, el Club dóna accés a Varador l’Escala, centre de manteniment i reparació d’embarcacions a la Costa Brava amb capacitat per atendre unitats de fins a 60 tones. La qualificació dels professionals de la companyia és una altra de les seves cartes per oferir un servei de la millor qualitat que, a més, és integral. Club Nàutic l'Escala Adreça: Port Esportiu, l'Escala

Port Esportiu, l'Escala Telèfon: 972 770 016

972 770 016 Web: www.nauticescala.com