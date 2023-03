Nàutica El Port és una empresa familiar de l’Escala, situada a la mateixa àrea del Port de la Clota i reconeguda pels seus anys de trajectòria. Formada per professionals altament qualificats en el sector, ofereix als seus clients un servei de qualitat, precís, eficient i a bon preu. L’empresa va ser fundada l’any 1985 i el seu objectiu principal és oferir un servei de màxima qualitat perquè puguin gaudir sense preocupacions del que tant els agrada: navegar.

Gràcies a la bona formació i experiència dels seus professionals, Nàutica El Port ofereix a tots els seus clients nombrosos serveis, fets a mida per les necessitats de cada embarcació com: feines de reparació, manteniment i restauració; remotorització d’embarcacions; pintura i tapisseria. Per altra banda, també ofereixen assegurances i fan gestions de documentacions.

Servei de pupil·latge

A més, disposa de servei d’hivernatge i pupil·latge per poder deixar les embarcacions en bones mans durant el temps que no seran usades pels seus propietaris. L’empresa compta amb una gran superfície privada tancada completament preparada evitant així els danys provocats pel sol, aigua de mar, temps, entre altres. També disposa dels serveis exclusius per als seus clients d’embarcacions de segona mà. L’empresa és distribuïdora oficial de Mercury Outbrands, Mercury Mercruiser, Solé Diésel i Yanmar.

Entorn privilegiat

Les seves instal·lacions estan situades a l’Escala en un entorn privilegiat on hi ha els Parcs Naturals del Montgrí i les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà. També podreu gaudir d’una àmplia oferta cultural, històrica i gastronòmica.