Sip Grup es va fundar amb uns principis i objectius molt clars, oferir un servei de seguretat allunyat dels actuals que ofereix la competència, freds i gens transparents.

Els seus sistemes estan pensats per a una llarga durada evitant haver de canviar, per exemple, la central principal de l’alarma només pel fet que s’hagi consumit la bateria. Han adaptat els seus sistemes i l’equip tècnic pot efectuar modificacions sobre el sistema tantes vegades com cregui oportú i pot fer configuracions d’una manera remota, sense necessitat de desplaçar un tècnic presencialment.

Ara han desenvolupat i adaptat la seva filosofia a la disposició de tot aquell que necessiti els seus serveis. Volen aportar tranquil·litat, seguretat i confiança a tots els seus clients. A tot l’anterior, l’empresa destaca que perquè tothom pugui disposar del seu servei, hi ha la possibilitat de gaudir-ho amb un cost inicial d’instal·lació de zero euros i amb una quota mensual molt competitiva. A aquest nou concepte que engloba tot l’exposat el denominen Sense3.