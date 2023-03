La nostra empresa va néixer al carrer Álvarez de Castro número 16 de Figueres, l’any 1939. Des d’aleshores, l’ofici ha transcorregut per la família Burgas de generació en generació, convertint-se en una de les empreses de referència a la comarca. Realitzem tota classe d’instal·lacions, tant de caire domèstic com industrial, així com reparacions i manteniments elèctrics, d’aigua, gas, calefacció, aire condicionat i energia solar.

A més dels serveis habituals de lampisteria, disposem d’un departament especialitzat de clima per abastir instal·lacions de calefacció i climatització i atendre els seus manteniments i reparacions. Els últims anys, a raó de la cerca de sistemes energètics més sostenibles, hem tingut un gran augment en la sol·licitud d’instal·lacions fotovoltaiques i d’aerotèrmia, pel que així mateix, ens hem anat formant i professionalitzant en aquesta classe d’equips per tal de proporcionar als nostres clients un servei ajustat a les noves tecnologies i necessitats. La domòtica també ha estat una de les recents novetats del sector, cada vegada més sol·licitada per la gestió de la il·luminació i climatització a habitatges, hotels i espais públics.

Actualment, les nostres instal·lacions estan ubicades a Avinyonet de Puigventós i operem majoritàriament a la zona de l’Empordà i Girona, però també al sud de França i, en algunes ocasions, a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Illes Balears. D’ençà de la creació, Instal·lacions Burgas ha estat en constant expansió i millora de la seva infraestructura, arribant a compondre una significativa plantilla de treballadors. Ha realitzat infinitat d’obres arreu de la comarca, tant en habitatges particulars i instal·lacions industrials, com en projectes d’obra pública i en alguns hotels i residències dels que, a més, se’n fa el seu manteniment i suport tècnic. Tanmateix, sempre hem tingut cura en l’assistència de petites reparacions i avaries que han requerit els clients particulars per als seus habitatges.

Gràcies a la ferma dedicació i aposta per la professionalització, al llarg del temps l’empresa ha obtingut diverses distincions del sector, com el Pin d’Or, atorgat pel Gremi d’Instal·ladors, el reconeixement de la Cambra de Comerç de Girona com a Establiment Històric o el Distintiu de Garantia de Qualitat entre d’altres.

Per tal de contribuir al ram i afavorir el seu desenvolupament, col·laborem amb alguns instituts de la província, acollint alumnes per a la realització de pràctiques de diferents cursos de formació professional. Altrament, dins aquest marc, també cooperem a l’anual Saló dels oficis de Figueres, que enguany tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de març, com empresa de referència del sector i aportant el nostre coneixement i experiència a les noves generacions de joves de la comarca.