Nukkon és una empresa dedicada al sector de les noves tecnologies. El seu punt fort és l’Escriptori Virtual Nukkon. Un servei de programari que ajuda a les empreses i usuaris a mantenir les seves dades segures i treballar en una sola plataforma, des de qualsevol dispositiu electrònic connectat a Internet. Proporciona una connexió permanent amb les dades del treball, tant dins com fora de l’oficina. Tot això és possible gràcies als grans servidors dels centres de dades.

L’Escriptori Virtual ofereix la possibilitat de traslladar qualsevol empresa al núvol, juntament amb els programes i dades necessàries. Es fa de manera ràpida i no hi ha problemes amb el canvi a aquest sistema. A més, Nukkon s’encarrega del manteniment i les actualitzacions de programari perquè no t’hagis de preocupar de res.

Ofereixen preus molt competitius a partir de 25 euros al mes, incloent-hi aplicacions ofimàtiques (Word, Excel, Outlook...) i altre programari o aplicacions específiques (SAGE, A3 Software, IESA, Logic Control, signatura digital, entre altres).

Al núvol, l’ordinador no requereix la instal·lació de cap programa, d’aquesta manera pot romandre pràcticament com es va comprar. El connecta a Internet, descarrega el programa Nukkon Client Cloud i pot començar a treballar immediatament amb totes les seves aplicacions i dades.