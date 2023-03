"Fontfreda aspira a ser un referent a l’Empordà, tant per al client particular com per al professional, oferint materials i solucions personalitzades". Aquest és l’objectiu que té actualment una de les propostes més contrastades en pintura a la ciutat de Figueres i la comarca de l’Alt Empordà. Amb un tracte personalitzat i un assessorament molt acurat per tal que l’aplicació dels seus productes resulti senzilla i assequible per a tothom, l’empresa es manté com una solució de garanties per al client particular i professional.

Fontfreda és molt més que una botiga de pintures. Està a l’última pel que fa a tendències decoratives i eines del mercat. Per aquest motiu, podreu trobar-hi terres i paviments, papers pintats, eines, tractaments per recuperar la fusta, microciments, sòcols, motllures, productes de neteja professionals i les millors marques de pintura. A Fontfreda volen donar confiança a la gent, que marxi contenta i que torni perquè ha aconseguit el millor resultat. Tot això els diferencia de les grans superfícies. També aposten per productes respectuosos amb el medi ambient. Botiga sostenible Per arribar més lluny en l’àmbit de la sostenibilitat de la botiga, ubicada a la plaça Europa, 8 de Figueres, ara compta amb plaques solars per abastir-se d’energia. Compten amb més de noranta anys d’experiència, en particulars però sobretot en professionals. Després dels nous canvis enfocats a oferir la millor atenció al client, Pintures Fontfreda està a punt per consolidar-se com l’empresa de pintures i materials de decoració referent de l’Empordà.