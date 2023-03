Creada l’any 2003, com a distribuïdor oficial de Carburos Metalicos, COMIRO Empordà és una empresa dedicada als gasos industrials, medicinals i alimentaris que dona servei a tota la zona de l’Alt Empordà i del Pla de l’Estany. La companyia està especialitzada en soldadura i maquinària industrial, sobretot amb carretons elevadors, apiladors i transpalets. COMIRO Empordà ofereix als seus clients el servei tant de venda com de lloguer i reparació. En el catàleg de COMIRO Empordà, hi ha una àmplia gamma d’aquests productes amb la representació de les marques TCM i MB.

Des de fa dos anys, l’empresa també ha agafat la distribució de la marca KARCHER amb tota la gamma de productes de neteja industrial: fregadores, escombradores, hidronetejadores i aspiradores. En el catàleg, s’hi poden trobar des dels models més petits als de més alta gamma, però sempre enfocats al món industrial pensant a donar servei a les empreses del sector. A les instal·lacions de COMIRO Empordà, al carrer Itàlia número 48 de Figueres, els clients tenen al seu abast una exposició amb tota mena de màquines per veure, provar i rebre assessorament tècnic.