A l’Agència Vergés&Martí, especialistes des de fa més de trenta anys, en assegurances d’estalvi, de vida, de plans de pensions, de llar i automòbils, hi ha un relleu generacional. Pere Vergés i Esther Martí, passen el seu testimoni a Francesc Vergés i Pere López, CEOs de la gestoria Mension. D’aquesta manera ambdues companyies ampliaran la seva cartera de serveis. "Estem molt orgullosos que aquesta companyia continuï perquè això vol dir que té futur", assegura Pere Vergés.

Pere López explica que s’han afrontat diversos reptes, "hem traslladat l’activitat de Vergés&Martí en un nou local al carrer Pi i Maragall, 8, al costat de la gestoria Mension. Així hem integrat els serveis que ja oferim a la gestoria per crear sinergies". En aquest sentit, Francesc Vergés subratlla "que els clients de Mension se’ls podrà oferir assegurances i als clients de Vergés&Martí se’ls poden oferir serveis complementaris com declaració d’impostos, nòmines, tramitació de canvis de nom de vehicles, redacció de contractes jurídics d’àmbit civil, entre altres".

Serveis centralitzats

D’aquesta manera poden oferir un servei centralitzat, integral i de qualitat. "Per la nostra experiència al client li és pràctic i còmode tenir-ho tot al mateix lloc i evitar desplaçaments. A la gestoria Mension, des de fa uns anys, ja donem diferents classes d’assistència i ens faltava poder proporcionar assegurances perquè els nostres usuaris disposessin d’un servei més complet", destaca Francesc Vergés.

Pel que fa a l’atenció al client, Marta Vilà n’és la responsable. L’horari d’atenció a l’usuari de manera presencial és de nou a dues. Però fora d’aquesta franja disposen d’un servei vint-i-quatre hores per a qualsevol emergència. "Malgrat que hi hagi hagut un relleu generacional la filosofia de Vergés Martí no ha canviat. El tracte de tu a tu, l’honestedat i donar un tracte personal i una resposta immediata davant qualsevol problema són els pilars de la nostra feina", explica Pere López.

Agent exclusiu d’Helvetia

L’agència Vergés &Martí és un agent exclusiu d’Helvetia, un grup assegurador suís amb més de 150 anys d’existència que compta amb una infraestructura molt important, per tant, hi ha un suport tècnic especialitzat en tota mena d’assegurances. D’aquesta manera ofereixen al client les màximes garanties i un assessorament personalitzat perquè l’assegurança s’adapti a les necessitats de cada persona. "Hi ha moltes companyies asseguradores, però no totes són capaces de donar una resposta àgil davant els problemes que sorgeixin. Helvetia sempre dona la cara i això proporciona seguretat al client", explica Francesc Vergés.

Successions

A Catalunya la càrrega fiscal és important i això penalitza en la successió de patrimoni. "Nosaltres a través de les assegurances intentem cobrir aquestes necessitats en l’àmbit de tresoreria que esdevenen a l’hora d’acceptar una herència. Per tant, també planegem les assegurances com un assessorament integral quant a planificacions fiscals", sosté Vergés.

En referència a Figueres, Pere López posa èmfasi en el fet que aposten per la ciutat "volem reivindicar la figura de Figueres perquè creiem que té potencial. Hi ha gent jove amb negocis que volen tirar endavant en aquesta ciutat. Tot i que hi ha gent que és pessimista nosaltres creiem que té futur". La nova seu de Vergés&Martí ha estat remodelada i adaptada. Es troba al costat de la Gestoria Mension, a prop de la plaça de la Palmera, del mercat i de la plaça de l’Escorxador, per tant, estan situats en un lloc cèntric i a peu de carrer.