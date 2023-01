Ha nascut la web www.perdutsaltemporda.com amb la idea d’ajudar les persones que han perdut el seu animal o algun objecte d’una manera ràpida i senzilla. Una part important d’aquesta plataforma és la col·laboració dels ajuntaments o de la policia local, si és que n’hi ha al municipi. El funcionament de la pàgina és molt intuïtiu. Té tres apartats diferents: pèrdua, troballa i donació.

Si heu perdut el vostre animal o algun objecte, com la cartera o el mòbil, només heu d’entrar a la web. Anar a l’apartat de publicar objecte perdut, omplireu un formulari amb les mínimes dades, les vostres dades personals mai seran visibles, on detallareu el que heu perdut, on i quan, juntament amb una breu descripció de l’animal o l’objecte i una fotografia. Si es vol, la web també disposa de la possibilitat d’oferir una recompensa.

En el cas de trobar qualsevol cosa perduda, a través d’aquesta plataforma i de manera gratuïta podreu publicar el que heu trobat, el lloc i quan amb una breu descripció. En aquest cas, els gestors de la web verificaran aquesta informació abans de fer-la pública. Un cop aprovat, es comunicarà a l’ajuntament que correspongui, el qual, a través d’un justificant de recepció, informarà els gestors del retorn.

Donació

Per últim, hi ha un apartat de donació. En aquesta secció, es pot trobar un recull d’objectes que ajuden a recuperar-se de convalescències. Com per exemple, cadires de rodes, crosses o utensilis que tinguin a veure amb la salut en general. També s’hi poden publicar donacions de mascotes, i evitar que siguin sacrificades o abandonades. Per publicar un objecte a la plataforma, el procediment és el mateix, que en els altres apartats.

La web disposa d’una eina anomenada chat on els usuaris es poden comunicar entre ells. Per exemple, si has perdut el teu gos i publiques l’anunci, la persona que el trobi es podrà posar en contacte amb tu a través d’un formulari de contacte i així podràs recuperar la teva mascota d’una manera àgil i senzilla.