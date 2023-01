L’empresa de gelats artesans italians Gelati Dino presenta tres novetats per a la temporada d’hivern: Latte Matcha, Crêpe Fiore i Pancakes. D’aquesta manera, s’amplia la gamma de productes per als mesos més freds de l’any amb l’objectiu de desestacionalitzar el sector. El gelat perd protagonisme en aquesta època, el seu consum es redueix de manera considerable i és per això que s’introdueixen articles més càlids, que vinguin de gust i alhora complementaris al món del dolç.

El Latte Matcha, una de les novetats d’aquest hivern, és una barreja de te verd i llet que dona continuïtat a les combinacions que Gelati Dino va crear ara fa tres anys: el Latte Torino i el Latte Buenos Aires. El primer presentava una combinació de cafè amb llet i crema de nocciola (avellanes) i cacao, d’elaboració pròpia. Al segon s’hi afegia dolç de llet. La Crêpe Fiore és una crep que ve presentada amb una bola de gelat a elecció del consumidor, nata muntada i un topping (complement additiu), a escollir. És un producte que es fa al moment i al davant del client, que s’ho podrà menjar acabat de fer. El Pancake és la tradicional crep americana, que es pot combinar amb gelat, crema d’avellana i cacau, salsa de caramel, dolç de llet o també nata muntada. A banda d’aquestes tres novetats, Gelati Dino ofereix d’altres productes en aquesta temporada d’hivern com ho són la xocolata calenta, les creps, les gofres o les cookies (galetes) tradicionals passades pel forn a la mateixa botiga.

L’empresa altempordanesa no només elabora gelats, sinó també tots els seus productes complementaris. En són un exemple la crema de nocciola i cacao per a les creps i gofres, el preparat per a la xocolata a la tassa o la massa per elaborar les cookies. Gelati Dino és productor de la majoria dels ingredients que s’utilitzen. Al mateix temps, es comercialitzen tots els productes per fer gelat i creps, com ara cremes de xocolata, de festuc, preparat per a creps, sucre invertit per fer gelat, sucre caramel·litzat i una base líquida congelada per elaborar gelat, entre d’altres.

El director de marca Stefano Rosso explica que “a diferència de com es consumeixen els gelats en els mesos més càlids, hem elaborat combinacions amb crep, gofre o pancakes i d’aquesta manera es pot continuar gaudint del gelat tot l’any”. I afegeix que “de les tres novetats, segurament mantindrem el Latte Matcha durant tot l’any perquè és una beguda en tendència. En canvi, la Crêpe Fiore i els Pancakes es retiraran de la venda durant la temporada d’estiu per donar-li tot el protagonisme als nostres gelats”.