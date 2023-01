Moventis Sarfa, empresa de transport de viatgers per carretera pertanyent al grup Moventia, ha rebut el premi Empresa de l’Any, en la categoria de Transport Regular, de la revista Autobuses y Autocares. La publicació de referència en el transport de viatgers va fer entrega del guardó a la XXXI edició dels premis Las Empresas del Año, celebrada aquest passat 20 de desembre als pavellons IFEMA de Madrid. Joan Giménez, director general de Moventis Regular, va ser l’encarregat de recollir el reconeixement en nom de l’empresa pertanyent al grup Moventia.

«Aquest guardó reconeix la labor que dia a dia realitzen tots els professionals que treballen a Moventis Sarfa, i el seu objectiu no és altre que oferir a tots els nostres usuaris de Girona un servei amb els més elevats estàndards de qualitat i seguretat. Volem agrair a la revista Autobuses y Aurocares per concedir-nos aquest premi. És un privilegi rebre una distinció per part d’un referent en la informació del nostre sector», afirma Jiménez

L’any 2021 el Grup Moventia va celebrar els cent anys d’existència de Sarfa, una companyia que, a més de ser líder en el territori gironí és també considerada una de les més emblemàtiques i longeves de tota Catalunya dins del sector de la mobilitat i el transport.

Actualment, Sarfa gestiona el transport de viatgers per carretera a la Costa Brava-Girona, a través dels serveis urbans a Palamós, Calonge, Castell d’Aro, Platja de Cèrcol, S’Agaró, Santa Cristina, Sant Feliu, Figueres, Roses, Cadaqués. A això se suma també la línia regular que connecta la Costa Brava amb la ciutat de Barcelona, els Aeroports del Prat i Girona-Costa Brava. En paral·lel, la companyia realitza també qualsevol servei discrecional amb circuits per tota Europa.