L'empresa altempordanesa Gelati Dino ha sigut guardonada per partida doble en la quarta edició dels Premis Franquícies de Catalunya 2022, organitzats per l’Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) i celebrats a la Sala d’Actes del Centre Cívic Vil·la Urània de Barcelona. A l’empresa gironina se la considera la franquícia amb millor projecció en el mercat català i Valter Rosso va ser escollit com el millor director executiu (CEO).

El jurat estava format per representants del món de la franquícia, l’advocacia i dels sectors financer i periodístic: Xavier Vallhonrat (president de l’AFC), David Casals (diari Expansión), Prudencio Martínez-Franco (director de Franquishop), Silvia Pagan del Álamo (BBVA) i Ana Úbeda (advocada sòcia del bufet Jausàs Fieldfisher). Els premis es reparteixen en un total de deu categories. Valter Rosso, CEO de Gelati Dino i uns dels premiats, va declarar que “fa 45 anys, si ens haguessin dit que avui hem arribat a on som ara, no ens ho hauríem cregut. Amb el meu sogre vam iniciar aquest projecte en una petita gelateria a Empuriabrava i ara, gràcies a l’esforç de tot l’equip i de la família, comptem amb més de 30 punts de venda i seguim creixent”. Afegia també que és “un honor” rebre tots dos premis per part de l’Associació de Franquícies de Catalunya. Per la seva banda Enric Bofill, director d’Expansió de l’empresa empordanesa, destacava "l’emoció" perquè un reconeixement així “ens omple de satisfacció, ens dona la força i l’energia per seguir creixent i fent bé les coses”. Per a Bofill, els dos guardons arriben en un "moment especial" perquè “estem invertint molt en el nostre model de franquícia amb l’objectiu clar de ser el referent de la gelateria artesanal organitzada a Espanya”. I va afegir: “Per això posem tota la nostra experiència i coneixement al servei dels nostres franquiciats”. Aquests premis s’organitzen, segons el president de l’AFC, Xavier Vallhonrat, amb l’objectiu de "reconèixer públicament a les empreses i persones que més s’han distingit en el sistema de franquícies. Considerem que en moments difícils com els que estem vivint en l’actualitat, és més necessari que mai reconèixer l’esforç d’aquelles persones que durant aquest 2022 han destacat en el desenvolupament d’una franquícia".