L’històric i emblemàtic Hotel Voramar de l’Escala ha tornat a obrir les portes per reviure aquest lloc autèntic de la Costa Brava dels anys 50. Un record actualitzat de l’arquitectura colonial.

L’establiment va reobrir l’1 de juliol d’aquest any amb tres estrelles i només amb cinc mesos ja els han reconegut la quarta. Així que torna amb força i obre tot l’any, perquè el pugueu gaudir amb família i amics. El trobareu situat en un lloc cèntric del municipi amb un equip professional i amable que us farà sentir com a casa.

L’hotel consta de 27 habitacions, entre les quals hi ha tres juniors suites amb vistes al mar, totalment reformades amb un estil modern i mantenint l’essència mediterrània. Ideal per a parelles o famílies que vulguin sentir de ben a prop la Costa Brava alhora que disposareu de totes les comoditats. Entre els seus servies hi trobareu: recepció 24 hores, servei d’habitacions, servei de massatges i consigna per guardar maletes a l’arribada. També disposa del Restaurant Voramar on serveixen els esmorzars per als hostes.

A més, tothom és benvingut a l’Hotel Voramar, fins i tot les mascotes de menys de 25 quilos. El seu personal posarà a la vostra disposició tot el que necessiti el vostre animal, perquè gaudiu d’una escapada perfecta, fins i tot podrà tenir el seu propi llit.

Allotjar-se al Voramar pretén ser un viatge per a la història del poble fent un homenatge a la nostra terra, a través de la gastronomia i els vins de l’Empordà, i a la cultura popular.

El Voramar sempre havia estat un lloc de trobada i el nou restaurant i la terrassa volen mantenir aquest esperit. «Volem que passin coses interessants, acollir converses i reunions d’amics i família», explica l’equip del Voramar. La seva cuina és senzilla i utilitzen el millor producte que dona el mar combinat amb hortalisses de proximitat per portar-vos el millor a la taula. El seu xef crea plats de cuina mediterrània amb el seu toc personal, per servir-vos una mostra de la millor gastronomia empordanesa vora el mar. La seva carta va des de tapes, vermut de tota la vida, fins a plats característics del territori. Per així fer un recorregut per la gastronomia de la Costa Brava.

El restaurant està obert a tothom i també hi podreu gaudir de nits temàtiques com la japonesa.

L’entorn

L’Hotel Voramar està envoltat de cultura, natura, platges d’aigua cristal·lina i pobles banyats d’història. També podreu gaudir d’un gran ventall d’activitats complementàries com: rutes ideals per al ciclisme i el senderisme, rutes eqüestres, experiències enoturístiques i gastronòmiques, entre altres.